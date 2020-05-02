Такие счастливые! Осадчая и Горбунов поделились "секретом" стройности и своим кулинарным шедевром

Ведущие рассекретили необычную примету
Катя Осадчая и Юрий Горбунов уединились во время карантина в загородном частном доме. Свободное время позволило паре больше общаться с сыном Иваном, освоить что-то новое, а также развить кулинарные таланты. Так, супруги уже успели приготовить ароматные булочки к Пасхе, а теперь же они принялись осваивать итальянскую кухню.
Ведущие решили приготовить домашнюю пиццу, а потом вечером с аппетитом продегустировали ее. Они сделали селфи прямо на кухне, держа в руках кусочек ароматного итальянского традиционного блюда. Супруги верят в приметы и поделились одной из них, желая проверить, правда ли это.
"Кажуть, що першого травня від піци, що зроблена власноруч не товстієш. Перевіримо?" - написала Катя.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
К слову, Катя выглядит по-домашнему уютно. На ней – полосатая удобная кофта и штаны, она позирует без макияжа, собрав волосы сзади.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники пары оценили не только их кулинарный шедевр, приготовленный собственноручно, но и настроение, которым ведущие поделились с подписчиками.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Катя Осадчая показала свой яркий весенний образ и покорила всплеском красок.