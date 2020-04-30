Просто обалдеть! Яркая Катя Осадчая покорила сочным весенним образом

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая предстала в неожиданном аутфите

Катя Осадчая даже дома старается найти повод быть красивой. Она с удовольствием меняет наряды и делает макияж. Тем более недавно для этого был весомый повод – суперфинал проекта Голос страны-10. Благодаря новым технологиям Катя и ее муж Юрий Горбунов "телепортировались" из дома в студию канала 1+1 и провели финальный концерт. Ведущая выбрала роскошное блестящее платье, которое позволило ей оголить стройные ножки, она блистала на экране во всеоружии. А на новых фото в Instagram Катя предстала в необычном ярком образе.

Звезда выбрала лимонный плащь и дополнила его оригинальными крупными красными серьгами-кольцами с "питоновым" оформлением элементов. Она предпочла естественный легкий макияж, а губы покрыла едва заметным полупрозрачным блеском.

"За кермом і в бік моря... Мрія", – поделилась ведущая своим заветным желанием на карантине.

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники моментально обратили внимание на непривычный яркий образ Кати и отметили, что желтый ей к лицу.

Які сережки гарні

Красуня

Вы очень красивая девушка, вы красавица

Шикарная Катя в шикарном авто

Красуня, дуже личить цей колір

Шикарная

Катю, ви така сонячна і позитивна! Завжди заряджаюся від вас світлом!

Катю, Ви - дуже неймовірна та феєрична

Как Вам круто в желтом, просто обалдеть!

Хорошо выглядите! А плащ имеет супер цвет

Такі суперово яскраві фото! Вам личить жовтий!

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