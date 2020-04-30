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Просто обалдеть! Яркая Катя Осадчая покорила сочным весенним образом

Lite » Мода 30.04.2020 - 15:29
Просто обалдеть! Яркая Катя Осадчая покорила сочным весенним образом
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая предстала в неожиданном аутфите

Катя Осадчая даже дома старается найти повод быть красивой. Она с удовольствием меняет наряды и делает макияж. Тем более недавно для этого был весомый повод – суперфинал проекта Голос страны-10. Благодаря новым технологиям Катя и ее муж Юрий Горбунов "телепортировались" из дома в студию канала 1+1 и провели финальный концерт. Ведущая выбрала роскошное блестящее платье, которое позволило ей оголить стройные ножки, она блистала на экране во всеоружии. А на новых фото в Instagram Катя предстала в необычном ярком образе.

Звезда выбрала лимонный плащь и дополнила его оригинальными крупными красными серьгами-кольцами с "питоновым" оформлением элементов. Она предпочла естественный легкий макияж, а губы покрыла едва заметным полупрозрачным блеском.

"За кермом і в бік моря... Мрія", – поделилась ведущая своим заветным желанием на карантине.

Просто обалдеть! Яркая Катя Осадчая покорила сочным весенним образом

Просто обалдеть! Яркая Катя Осадчая покорила сочным весенним образом

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники моментально обратили внимание на непривычный яркий образ Кати и отметили, что желтый ей к лицу.

  • Які сережки гарні
  • Красуня
  • Вы очень красивая девушка, вы красавица
  • Шикарная Катя в шикарном авто
  • Красуня, дуже личить цей колір
  • Шикарная
  • Катю, ви така сонячна і позитивна! Завжди заряджаюся від вас світлом!
  • Катю, Ви - дуже неймовірна та феєрична
  • Как Вам круто в желтом, просто обалдеть!
  • Хорошо выглядите! А плащ имеет супер цвет
  • Такі суперово яскраві фото! Вам личить жовтий!

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая восхитила ретро-луком в деловом стиле.

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Новости Украины Катя Осадчая
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