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Такі щасливі! Осадча та Горбунов поділилися "секретом" стрункості і похвалилися кулінарним шедевром

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Ведучі розсекретили незвичайну прикмету

Катя Осадча та Юрій Горбунов усамітнилися під час карантину в приватному заміському будинку. Вільний час дозволив парі більше спілкуватися з сином Іваном, освоїти щось нове, а також розвинути кулінарні таланти. Так, подружжя вже встигло приготувати ароматні булочки до Великодня, а тепер вони взялися освоювати італійську кухню.

Ведучі вирішили приготувати домашню піцу, а потім ввечері з апетитом продегустували її. Вони зробили селфі прямо на кухні, тримаючи в руках шматочок ароматного традиційної італійської страви. Подружжя вірить у прикмети і поділилося однією з них, бажаючи перевірити, чи це правда.

"Кажуть, що першого травня від піци, що зроблена власноруч не товстієш. Перевіримо?" - написала Катя.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, Катя виглядає по-домашньому затишно. На ній – смугаста зручна кофта і штани, вона позує без макіяжу, зібравши волосся ззаду.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники пари оцінили не тільки їх кулінарний шедевр, приготований власноруч, але і настрій, яким ведучі поділилися з підписниками.

  • Такі класні і щасливі!
  • Які ви схожі... Кохання вам!
  • Катя, тобі можна! Виглядаєш чудово!
  • Ви класні!
  • Такі молодці, класнючі
  • Красива, інтелегентна пара. Нехай завжди Вам двом буде добре
  • Клас! Молодці!
  • Дуже класні! Смачного вам! Аж пахне з екрану телефону!
  • Такі щасливі!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала свій яскравий весняний образ і підкорила сплеском фарб.

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