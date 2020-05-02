Такі щасливі! Осадча та Горбунов поділилися "секретом" стрункості і похвалилися кулінарним шедевром

Катя Осадча та Юрій Горбунов усамітнилися під час карантину в приватному заміському будинку. Вільний час дозволив парі більше спілкуватися з сином Іваном, освоїти щось нове, а також розвинути кулінарні таланти. Так, подружжя вже встигло приготувати ароматні булочки до Великодня, а тепер вони взялися освоювати італійську кухню.

Ведучі вирішили приготувати домашню піцу, а потім ввечері з апетитом продегустували її. Вони зробили селфі прямо на кухні, тримаючи в руках шматочок ароматного традиційної італійської страви. Подружжя вірить у прикмети і поділилося однією з них, бажаючи перевірити, чи це правда.

"Кажуть, що першого травня від піци, що зроблена власноруч не товстієш. Перевіримо?" - написала Катя.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, Катя виглядає по-домашньому затишно. На ній – смугаста зручна кофта і штани, вона позує без макіяжу, зібравши волосся ззаду.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники пари оцінили не тільки їх кулінарний шедевр, приготований власноруч, але і настрій, яким ведучі поділилися з підписниками.

Такі класні і щасливі!

Які ви схожі... Кохання вам!

Катя, тобі можна! Виглядаєш чудово!

Ви класні!

Такі молодці, класнючі

Красива, інтелегентна пара. Нехай завжди Вам двом буде добре

Клас! Молодці!

Дуже класні! Смачного вам! Аж пахне з екрану телефону!

Такі щасливі!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала свій яскравий весняний образ і підкорила сплеском фарб.