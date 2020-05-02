Такі щасливі! Осадча та Горбунов поділилися "секретом" стрункості і похвалилися кулінарним шедевром

Ведучі розсекретили незвичайну прикмету
Катя Осадча та Юрій Горбунов усамітнилися під час карантину в приватному заміському будинку. Вільний час дозволив парі більше спілкуватися з сином Іваном, освоїти щось нове, а також розвинути кулінарні таланти. Так, подружжя вже встигло приготувати ароматні булочки до Великодня, а тепер вони взялися освоювати італійську кухню.
Ведучі вирішили приготувати домашню піцу, а потім ввечері з апетитом продегустували її. Вони зробили селфі прямо на кухні, тримаючи в руках шматочок ароматного традиційної італійської страви. Подружжя вірить у прикмети і поділилося однією з них, бажаючи перевірити, чи це правда.
"Кажуть, що першого травня від піци, що зроблена власноруч не товстієш. Перевіримо?" - написала Катя.
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
До речі, Катя виглядає по-домашньому затишно. На ній – смугаста зручна кофта і штани, вона позує без макіяжу, зібравши волосся ззаду.
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники пари оцінили не тільки їх кулінарний шедевр, приготований власноруч, але і настрій, яким ведучі поділилися з підписниками.
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Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала свій яскравий весняний образ і підкорила сплеском фарб.