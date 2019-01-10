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Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе "спасательницы Малибу"

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2019 - 11:24
Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе "спасательницы Малибу"
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Украинская ведущая повторила кадр из знаменитого сериала

Украинская телезвезда Катя Осадчая, которая недавно показала видео заплыва с дельфинами, вместе с мужем Юрием Горбуновым наслаждается последними днями отдыха на сказочном острове Маврикий. В своем Instagram ведущая поделилась ярким кадром, на котором она запечатлена в образе "спасательницы Малибу" из известного сериала.

На снимке счастливая Катя в слитном купальнике с цветочным принтом бежит по берегу океана. 

"One more happy day. Но каникулы имеют свойство заканчиваться. Ps. Бегу навстречу делам", - подписала публикацию звезда.

Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе &quot;спасательницы Малибу&quot;

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что фото действительно весьма напоминает сцены из сериала "Спасатели Малибу".

Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе &quot;спасательницы Малибу&quot;Кадр из сериала "Спасатели Малибу"

Поклонники отметили красоту пейзажа на фото ведущей и пожелали ей хорошего отдыха.

"Приємного відпочинку", "Все с каникулами хорошо, лишь бы не заканчивались. Катя, вы как всегда: позитивна, светла, умна... Нравитесь вы мне", "Неймовірне фото, Катю!", "То ви з Джамалою там чи шо?", "Неймовірно красивий пейзай, і ви на фоні його", "Божественно", "Здорово!!! Воздух кайф", - пишут пользователи сети в комментариях.

Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе &quot;спасательницы Малибу&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Осадчая и Горбунов также поделились несколькими кадрами в своих "историях" в instagram.

Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе &quot;спасательницы Малибу&quot;

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На некоторых из них звездные супруги позируют вместе и выглядят отдохнувшими и довольными.

Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе &quot;спасательницы Малибу&quot;

Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе &quot;спасательницы Малибу&quot;

Счастливая Осадчая поделилась ярким фото в образе &quot;спасательницы Малибу&quot;

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее 35-летняя Осадчая показала роскошную фигуру на пляже Маврикия. 

Также Юрий Горбунов очень повеселил сеть забавным "тюленьим" фото с отдыха на Маврикии

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"50 оттенков синего": Джамала в купальнике восхитила стройной фигурой "Идеальная жена": 35-летняя Осадчая показала роскошную фигуру на пляже Маврикия
Новости Украины Катя Осадчаяотдыхведущая
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