Щаслива Осадча поділилася яскравим фото в образі "рятівниці Малібу"

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Українська ведуча повторила кадр зі знаменитого серіалу

Українська телезірка Катя Осадча, яка нещодавно показала відео запливу з дельфінами, разом з чоловіком Юрієм Горбуновим насолоджується останніми днями відпочинку на казковому острові Маврикій. У своєму Instagram ведуча поділилася яскравим кадром, на якому вона зображена в образі "рятівниці Малібу" з відомого серіалу.

На знімку щаслива Катя у злитному купальнику з квітковим принтом біжить по березі океану.

"One more happy day. Але канікули мають властивість закінчуватися. Ps. Біжу назустріч справам", - підписала публікацію зірка.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що фото дійсно дуже нагадує сцени з серіалу "Рятувальники Малібу".

Кадр із серіалу "Рятувальники Малібу"

Шанувальники відзначили красу пейзажу на фото ведучої і побажали їй гарного відпочинку.

"Приємного відпочинку", "Все з канікулами добре, лише б не закінчувалися. Катя, ви як завжди: позитивна, світла, розумна... Подобаєтесь ви мені", "Неймовірне фото, Катю!", "То ви з Джамалою там чи шо?", "Неймовірно красивий пейзай, і ві на фоні його", "Божественно", "Здорово!!! Повітря кайф", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Осадча та Горбунов також поділилися кількома кадрами у своїх "історіях" в instagram.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На деяких з них зіркове подружжя позують разом і виглядають відпочившими і задоволеними.

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше 35-річна Осадча показала розкішну фігуру на пляжі Маврикія.

Також Юрій Горбунов дуже повеселив мережу забавним "тюленячим" фото з відпочинку на Маврикії.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)