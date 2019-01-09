"Идеальная жена": 35-летняя Осадчая показала роскошную фигуру на пляже Маврикия

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала стильный пляжный образ в синем купальнике

Прекрасная Катя Осадчая, которая недавно показала видео заплыва с дельфинами, продолжает баловать подписчиков яркими снимками со своего сказочного отдыха на острове Маврикий. На этот раз фанаты популярной телеведущей наконец дождались от нее фото в купальнике. Соответствующий снимок Осадчая опубликовала на своей instagram-страничке.

На фото ведущая "Світського життя" позирует в закрытом купальнике насыщенного синего цвета. При этом на груди надпись на английском — "Идеальная жена". Свой образ Осадчая дополнила соломенной шляпкой, декорированной белоснежной ленточкой, а также стильными черными очками и бусами. На ножке — браслет из ракушек.

Следует отметить, что 35-летняя ведущая выглядит шикарно, демонстрируя подтянутую фигуру.

Катя Осадчая сверкнула спортивной формой в синем купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая на пляже Маврикия (фото: instagram.com/kosadcha)

Кстати, до этого Осадчая поделилась еще серией снимков с отдыха. Фото были опубликованы утром, в связи с чем ведущая отметила, мол, пока кто-то спит, она уже на море.

"Можна це ліжко, вид, море і погоду перенести в Київ?" — с юмором подписала снимки Осадчая.

На одном из фото, кстати, видим мужа Кати — ведущего Юрия Горбунова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на отдыхе на Маврикии (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась своим первым огненным закатом в новом году. Поклонники ведущей отметили, что фото - просто потрясающее.

Также Юрий Горбунов очень повеселил сеть забавным "тюленьим" фото с отдыха на Маврикии.

Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)