"Юра, вы как тюлень": Горбунов взорвал сеть пляжным фото

Юрий Горбунов на отдыхе (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники также заметили, что Горбунов немного набрал вес

Известный украинский телеведущий, который недавно отправился с Катей Осадчей отдыхать к Индийскому океану, поделился забавным снимком на пляже. В сети стали по-доброму шутить по поводу фигуры и загара Горбунова. Комментарии поклонники оставили под публикацией ведущего в Instagram.

Снимок Юрий Горбунов сделал, чтобы поблагодарить поклонников, за то, что они подписываются на его страницу в сети. Сейчас у него более 600 тысяч фолловеров.

"600 тысяч!!! Спасибо всем вам, мои дорогие подписчики!!! Вы лучшие!!!" — подписал снимок ведущий.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов на пляже (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях отметили, что снимок Горбунова на песке вызывает у поклонников самые разнообразные ассоциации — шоколадный заяц, тюлень и даже темнокожий человек.

"Пора на танцы, похудеть нужно", "Шоколадный заяц", "Юра, Вы как тюлень", "Негр", "О, Боже, какой загоревший. Приедешь, примут за негра", – шутят поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, что ранее Осадчая взбудоражила сеть фото с отдыха. Поклонники отметили, что телеведущая выглядит… беременной!

Ранее супруга Юрия Горбунова похвасталась своим первым огненным закатом в новом году.

Видео: video.rbc.ua