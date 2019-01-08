"Усиленное сердцебиение": Осадчая показала заплыв с дельфинами на Маврикии (видео)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Горубнову даже удалось дотронуться к дельфину!

Небольшой остров Маврикий в Индийском океане стал неожиданно популярным местом отдыха среди украинских звезд. На белоснежном пляже расслабляется Джамала с мужем Сеит-Бекиром, которая уже активно делится фото и видео со сказочного отдыха. Также стало известно, что на Маврикии отдыхает популярная пара телеведущих — Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Так, Осадчая поделилась одним из самых ярких впечатлений со своего экзотического отдыха. Телеведущая отметила, что ей посчастливилось встретить в открытом океане стаю дельфинов.

"Так круто, когда что-то бывает впервые в жизни, когда впервые в жизни в открытом океане плаваешь рядом со стаей дельфинов, они обгоняют тебя, смотрят прямо в глаза, говорят и это слышно под водой. Когда вдоль тебя на расстоянии вытянутой руки, проплывает десять дельфинов в двести кило каждый, даже полное понимание, что они миролюбивые и ничего тебе не сделают не спасает от усиленного сердцебиения", — поделилась эмоциями Катя Осадчая.

Катя Осадчая показала, как плавает с дельфинами на Маврикии (видео: instagram.com/kosadcha)

Интересно, что Юрий Горбунов "зашел еще дальше". Ведущий опубликовал видео, на котором плавает вместе с дельфинами.

"Коснулся дельфина рукой! В океане! Невероятное ощущение", — подписал видео Юрий Горбунов.

Видео: instagram.com/gorbunovyuriy

Подписчики Осадчей поспешили оставить свои восторженные отзывы о ее необычном приключении.

"Круто! А водичка..... волшебная", — отмечает didenko6783.

"Незабутні вітчуття", — пишет gurtovaiatkachenko.

"Боже, в мене теж пришвидшилось серцебиття! Як це захоплююче і мило", — отмечает lenkachernova.

"Дельфіни самці можуть приставати до красивих жінок", — смеется lilixj.

"Яка краса, гарного відпочинку", — желает a.volynskaia.

"Гора впереди вас в виде шляпки", — замечает lena__a.a.

"Вау! Вже точно розумію, що мені туди конче потрібно! Гарного відпочинку!" — пишет natalia_pisha.

Интересно, что до этого, Катя Осадчая поделилась другим фото с Маврикия. Ведущая позирует на фоне мурала, на котором изображен темнокожий мальчик. Как выяснилось, Маврикий был колонией Британии. И с 1992 года получил независимость. Мурал как раз посвящен этой непростой странице истории острова.

"Маленький кусочек земли в Индийском океане, где живут люди разных религий, который до 1992 года был колонией Великобритании, не устаю удивляться многообразию местностей на земле", — подчеркнула Осадчая.

Катя Осадчая на фоне мурала в Маврикии (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Горбунов "взорвал" сеть смешным пляжным фото. В комментариях фанаты забавно отметили, что Юрий — "как тюлень" на опубликованном снимке.

Также до этого Осадчая похвасталась своим первым огненным закатом в новом году.

Лав стори Юрия Горбунова и Кати Осадчей (видео: РБК-Украина)