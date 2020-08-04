Счастливая Настя Каменских поделилась огромной радостью и взбудоражила роскошным декольте

Настя Каменских только вернулась из Турции, где наслаждалась отдыхом и любимой работой. Она умеет совмещать релакс на пляже и концерты перед благодарной аудиторией. Артистка щедро делится красочными фото, большинство из которых в купальнике, но звезда также припрятала для поклонников потрясающую новость – она стала обладательницей вожделенной "золотой кнопки" YOUTUBE. Настя показала короткое видео, на котором радует своему огромному достижению, получив в руки заветную награду.

Судя по всему, кадры были сделаны ранее в Киеве во время съемок концерта для одного из украинских телеканалов, ведь певица позирует в идентичном наряде. Она открывает дверь своего вагончика-гримерной и не может сдержать эмоций. Певица под роликом поблагодарила свою комманду и поклонников.

"И хоть на ней написано мое имя, она НАША с вами! Вы - моя поддержка, мое вдохновение и мои самые любимые #nkfamily! В моем NKblog мы вместе переживали самые знаковые события моей жизни, радовались, вдохновлялись, мотивировались, путешествовали и занимались спортом. А дальше будет еще больше, обещаю!" - не скрывала радости Настя.

Впрочем, артистка после гастролей в Турции вернулась в Киев, где ее встретил любимый муж Потап, и тут же отправилась на концертную площадку. Настя опубликовала фото в экстрагантном сценическом наряде – облегающем комбинезоне с принотом под окрас зебры.

Также она поделилась кадром в черном купальнике, сделанном еще во время нахождения на турецком курорте. Настя опустила солнечные очки и смотрит прямо в камеру.

Настя Каменских в пикантном комбинезоне показала волнительные изгибы (фото: instagram.com/kamenskux)

"Любовь лежит в основе всего! Любовь к близким и родным людям, к вам, мои дорогие, к себе, людям и всему, что окружает и происходит в жизни и к самой жизни - это самый большой дар! Именно любовь дарит настоящее счастье!" - написала певица.

Настя Каменских порассуждала о любви (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила роскошным декольте в белоснежном монокини.