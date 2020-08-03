Снова вместе: Потап умилил сеть солнечным фото в объятиях Каменских

Пара наслаждается временем друг с другом после короткого расставания
Настя Каменских последние несколько дней провела в Турции, где развлекала отдыхающих своими хитами и заодно успевала и сама расслабиться на морском побережье. Певица регулярно баловала поклонников жаркими фото в своем Instagram, показывая свою внушительную коллекцию купальников и восхищая аппетитной фигурой. Потап же скучал по любимой жене дома - и вот они наконец снова вместе!
Продюсер поделился нежным совместным фото с Настей - пара позирует на фоне яркого неба в солнцезащитных очках, мило обнимая друг друга. Рэпер надел интересную футболку, на которой изображен мужчина, а артистка посылает на камеру поцелуй.
Потап и Настя Каменских растрогали романтичным фото (фото: instagram.com/realpotap)
Подписывать снимок Потап не стал. Однако судя по видео в сториз, кадр был сделан в Одессе, где выступала Каменских.
Пользователи сети растрогались романтике между супругами и засыпали их теплыми отзывами.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских в трендовых льняных шортах и топе в романтичном стиле зарядила мотивацией в последний месяц лета.