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Снова вместе: Потап умилил сеть солнечным фото в объятиях Каменских

Понедельник 03 августа 2020 12:33
Снова вместе: Потап умилил сеть солнечным фото в объятиях Каменских
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Пара наслаждается временем друг с другом после короткого расставания

Настя Каменских последние несколько дней провела в Турции, где развлекала отдыхающих своими хитами и заодно успевала и сама расслабиться на морском побережье. Певица регулярно баловала поклонников жаркими фото в своем Instagram, показывая свою внушительную коллекцию купальников и восхищая аппетитной фигурой. Потап же скучал по любимой жене дома - и вот они наконец снова вместе!

Продюсер поделился нежным совместным фото с Настей - пара позирует на фоне яркого неба в солнцезащитных очках, мило обнимая друг друга. Рэпер надел интересную футболку, на которой изображен мужчина, а артистка посылает на камеру поцелуй.

Снова вместе: Потап умилил сеть солнечным фото в объятиях Каменских

Потап и Настя Каменских растрогали романтичным фото (фото: instagram.com/realpotap)

Подписывать снимок Потап не стал. Однако судя по видео в сториз, кадр был сделан в Одессе, где выступала Каменских.

Пользователи сети растрогались романтике между супругами и засыпали их теплыми отзывами.

  • Дуже мила пара
  • Солнышки
  • Любовь
  • Оце ви загоріли
  • Прикольные такие
  • Ви неймовірні, дуже чудові...щастя вам і гарно відпочити
  • Хороши!!
  • А что за мужик с вами?
  • Красавчики! И небо, отражаясь в линзах, радовалось вам и своему отражению
  • Футболка с Эскобаром
  • Прекрасно смотритесь! Всегда знал, что рано или поздно будете вместе
  • Ну какие же красивые оба
  • Вы класные
  • Когда небо в глазах....

Снова вместе: Потап умилил сеть солнечным фото в объятиях Каменских

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в трендовых льняных шортах и топе в романтичном стиле зарядила мотивацией в последний месяц лета.

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