Какая красота! Настя Каменских вызвала фурор декольте в пикантном купальнике

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица приготовила для поклонников творческий подарок

Настя Каменских улетела в Турцию, но не просто отдохнуть и релаксировать у моря на пляжа, а также выступать перед публикой. Певице удается мастерски совмещать работу и беззаботное времяпровождение на песчаном берегу , а как доказательство она регулярно предоставляет поклонникам порцию свежих кадров, на которых меняет образы как перчатки. Не обходиться и без утренней мотивации – певица взяла за привычку заряжать фанов позитивом на весь день, сопроводив вдохновляющий текст эффектным фото.

Воскресное утро артистка решила начать со снимка в белоснежном слитном купальнике с пикантной шнуровкой в области декольте. Она снимает сама себя сверху, захватив в кадр крупным планом лицо без грамма макияжа.

“Этот месяц будет просто сумасшедшим! Совсем скоро я презентую вам свой первый испаноязычный альбом! Ждете?А пока делюсь фотками в купальнике и желаю вам классно провести первое воскресенье августа! Целую", - обратилась к фанам Настя.

Настя Каменских в купальнике порадовала поклонников новостями (фото: instagram.com/kamenskux)

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Крутая!

Красивая

Гарна дивчина, дуже красива!

Супер

Красивая, талантливая

Красивая фигура

Секси

Фотография великолепная, Настенька

Какая же все-таки красота, а?

Скриншот комментариев

В разделе Instastories Настя показала еще несколько своих образов – певица сама называет себя шоппоголиком и не скрывает, что может похвастаться внушительным гардеробом. Так, она позировала в атласном платье-рубашке черного цвета с сетчатыми вставками, а в руках держала вместительный шоппер с крупной надписью Christian Dior.

Настя Каменских показала стильный повседневный образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских в трендовых льняных шортах и топе в романтичном стиле зарядила мотивацией в последний месяц лета.