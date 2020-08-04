Щаслива Настя Каменских поділилася великою радістю та розбурхала мережу розкішним декольте

Настя Каменських тільки повернулася з Туреччини, де насолоджувалася відпочинком і улюбленою роботою. Вона вміє поєднувати релакс на пляжі і концерти перед вдячною аудиторією. Артистка щедро ділиться барвистими фото, більшість з яких в купальнику, але зірка також приховала для шанувальників приголомшливу новину - вона стала володаркою жаданої "золотий кнопки" YOUTUBE. Настя показала коротке відео, на якому радує свого величезного досягнення, отримавши в руки заповітну нагороду.

Судячи з усього, кадри були зроблені раніше в Києві під час зйомок концерту для одного з українських телеканалів, адже співачка позує в ідентичному вбранні. Вона відкриває двері свого вагончика-гримерці і не може стримати емоцій. Співачка під роликом подякувала своїй комманді і шанувальникам.

"І хоч на ній написано моє ім'я, вона НАША з вами! Ви - моя підтримка, моє натхнення і мої найулюбленіші #nkfamily! У моєму NKblog ми разом переживали найбільш знакові події мого життя, раділи, надихалися, мотивувалися, подорожували і займалися спортом. А далі буде ще більше, обіцяю!" - не приховувала радості Настя.

Втім, артистка після гастролей в Туреччині повернулася до Києва, де її зустрів коханий чоловік Потап, і тут же відправилася на концертний майданчик. Настя опублікувала фото в екстрагантному сценічному вбранні - облягаючому комбінезоні з прінотом під забарвлення зебри.

Також вона поділилася кадром в чорному купальнику, зробленому ще під час перебування на турецькому курорті. Настяопустила сонячні окуляри і дивиться прямо в камеру.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Любов лежить в основі всього! Любов до близьких і рідних людей, до вас, мої дорогі, до себе, людям і всьому, що оточує і відбувається в житті і до самого життя - це найбільший дар! Саме любов дарує справжнє щастя!" - написала співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських захопила розкішним декольте в білосніжному монокіні.