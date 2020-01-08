Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким снимком в кругу большой семьи

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица поздравила всех с Рождеством и показала свою семью

Вера Брежнева не очень любит делиться деталями своей личной жизни и нечасто показывает фото с родными. Впрочем, недавно она сделала исключение и опубликовала нежное фото с мужем Константином Меладзе - таким образом певица отреагировала на гуляющие в прессе слухи о том, что они якобы разводятся из-за измены ее супруга. А в честь Рождества Вера решила показать всю свою большую семью!

На своей странице в Instagram артистка выложила атмосферный семейный снимок, на котором собрала почти всех своих родных. Так, на фото можно увидеть саму Веру, ее супруга, маму и младшую дочь Сару, а также сестер и их детей. Не хватает лишь старшей дочери Брежневой Сони Киперман, которая учится и живет в США.

"Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом", - поздравила всех певица.

Фото: Вера Брежнева с семьей (instagram.com/ververa)

Поклонники Веры не смогли пройти мимо столь милого и искреннего кадра и тут же принялись поздравлять ее с праздником и писать умиленные комментарии.

Крутая семья!!!

Какие вы классные, и вас так много!)

С Рождеством Христовым!

Поздравляю с Рождеством вас

Большая семья... Хорошо что все вместе))

Дякую,і Вас також

Красивая семья , а Сара просто потрясающая !!!

и Вашу семью с праздником !!! Пусть сбудется все хорошее и задуманное

Какие вы классные! Всех благ Вера вашей семье.

Верочка и Константин

Чудесная фотография!!! С Рождеством!! Тепла и любви в вашу семью

Спасибо большое за поздравления! Благополучие и здоровья Вам и вашей семье!

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева трогательно поздравила сестер-двойняшек с днем рождения.