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Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким снимком в кругу большой семьи

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2020 - 11:28
Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким снимком в кругу большой семьи
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица поздравила всех с Рождеством и показала свою семью

Вера Брежнева не очень любит делиться деталями своей личной жизни и нечасто показывает фото с родными. Впрочем, недавно она сделала исключение и опубликовала нежное фото с мужем Константином Меладзе - таким образом певица отреагировала на гуляющие в прессе слухи о том, что они якобы разводятся из-за измены ее супруга. А в честь Рождества Вера решила показать всю свою большую семью!

На своей странице в Instagram артистка выложила атмосферный семейный снимок, на котором собрала почти всех своих родных. Так, на фото можно увидеть саму Веру, ее супруга, маму и младшую дочь Сару, а также сестер и их детей. Не хватает лишь старшей дочери Брежневой Сони Киперман, которая учится и живет в США.

"Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом", - поздравила всех певица.

Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким снимком в кругу большой семьи

Фото: Вера Брежнева с семьей (instagram.com/ververa)

Поклонники Веры не смогли пройти мимо столь милого и искреннего кадра и тут же принялись поздравлять ее с праздником и писать умиленные комментарии.

  • Крутая семья!!!
  • Какие вы классные, и вас так много!)
  • С Рождеством Христовым!
  • Поздравляю с Рождеством вас
  • Большая семья... Хорошо что все вместе))
  • Дякую,і Вас також
  • Красивая семья , а Сара просто потрясающая !!!
  • и Вашу семью с праздником !!! Пусть сбудется все хорошее и задуманное
  • Какие вы классные! Всех благ Вера вашей семье.
  • Верочка и Константин
  • Чудесная фотография!!! С Рождеством!! Тепла и любви в вашу семью
  • Спасибо большое за поздравления! Благополучие и здоровья Вам и вашей семье!

Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким снимком в кругу большой семьи

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева трогательно поздравила сестер-двойняшек с днем рождения.

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