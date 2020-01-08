Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким снимком в кругу большой семьи

Певица поздравила всех с Рождеством и показала свою семью
Вера Брежнева не очень любит делиться деталями своей личной жизни и нечасто показывает фото с родными. Впрочем, недавно она сделала исключение и опубликовала нежное фото с мужем Константином Меладзе - таким образом певица отреагировала на гуляющие в прессе слухи о том, что они якобы разводятся из-за измены ее супруга. А в честь Рождества Вера решила показать всю свою большую семью!
На своей странице в Instagram артистка выложила атмосферный семейный снимок, на котором собрала почти всех своих родных. Так, на фото можно увидеть саму Веру, ее супруга, маму и младшую дочь Сару, а также сестер и их детей. Не хватает лишь старшей дочери Брежневой Сони Киперман, которая учится и живет в США.
"Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом", - поздравила всех певица.
Фото: Вера Брежнева с семьей (instagram.com/ververa)
Поклонники Веры не смогли пройти мимо столь милого и искреннего кадра и тут же принялись поздравлять ее с праздником и писать умиленные комментарии.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, Вера Брежнева трогательно поздравила сестер-двойняшек с днем рождения.