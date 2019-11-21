Санта Димопулос, Анатолич, Мирослава Ульянина на премьере мультфильма "Холодное сердце 2" в Киеве

Вчера, 20 ноября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер") состоялась гала-премьера фильма "Крижане серце 2".

Первыми долгожданную анимацию увидели звездные гости с детьми: Санта Димопулос, Ася Мхитарян, Анатолий Анатолич с женой Юлией, Татьяна Богдан, Юлия Пелипас, Алена Гайваненко-Киперман, Ирина Заря, Алена Масюткина, Оксана Стехина, Александра Новикова, Юлия Фреймут, Братья Борисенко, Любомир Левицкий, Мирослава Ульянина и другие гости.

Холодное сердце II: сюжет и трейлер мультфильма

Крижане серце 2. Офіційний трейлер 1 (український)

Для разгадки великой тайны сказочного королевства, любимым героям предстоит преодолеть целый ряд испытаний за пределами родного края. Любовь, дружба и позитив Олафа пригодятся, а спецэффекты смогут погрузить в ледяной мир Эльзы и Анны, подарив магический мир.

Отметим, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

Интересные факты о фильме "Холодное сердце 2":

58-й фильм студии "Walt Disney Animation Studio".

Первый тизер набрал рекордное количество просмотров - 116 400 000 просмотров за первые 24 часа.

Десятый анимационный сиквел Disney / Disney-Pixar, после "История игрушек 2" (1999), "История игрушек: Большой побег" (2010), "Тачки 2" (2011), "Самолеты: Огонь и вода" (2014) , "В поисках Дори" (2016), "Тачки 3" (2017), "Суперсемейка 2" (2018), "Ральф против Интернета" (2018) и "История игрушек 4" (2019).

Одну из ролей озвучил победитель Эмми Стерлинг К. Браун.

Звездные гости премьеры

Санта Димопулос

Анатолий Анатолич с женой Юлией и детьми

Юлия Пелипас

Ася Мхитарян

Ирина Заря

Алена Гайваненко-Киперман

Татьяна Богдан

Александра Новикова

Братья Борисенко

Любомир Левицкий

Мирослава Ульянина

Гости премьеры "Холодное сердце 2"

Гости премьеры "Холодное сердце 2"