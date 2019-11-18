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Мария Яремчук снова споет за Анну в мультфильме "Холодное сердце II" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 17:36
Мария Яремчук снова споет за Анну в мультфильме "Холодное сердце II" (видео)
Мария Яремчук (фото: пресс-служба)

Долгожданная анимация от студии Disney выйдет на большие экраны 21 ноября

Анимационный фильм "Холодное сердце II", который рассказывает о продолжении приключений принцесс-сестер Анны и Эльзы, стартует в украинском прокате 21 ноября. За главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

Раньше я думала, что Эльза ближе мне как персонаж. Но все же, я Анна. Непосредственность и стремление любить – очень похожие наши черты. Я, как Анна, тоже учусь преодолевать страхи, не опускать руки и искать силу в себе, когда, кажется, упаду.

Исполнительница сознается, что быть частью проекта – невероятный опыт. "Интересно, что мультик стал не просто успешным, но и оскароносным. Последнее, кстати, произошло 2 марта, в мой день рождения", – говорит Мария.

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Напомним, что "Холодное сердце II" рассказывает об Анне, Эльзе, Кристофе, его верном олене Свене и снеговике Олафе. Они должны оставить уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север. Это приключение приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, которые касаются прошлого их Родины.

Мария Яремчук снова споет за Анну в мультфильме &quot;Холодное сердце II&quot; (видео)

Уже с 21 ноября исполнение Марии Яремчук и долгожданную премьеру можно будет оценить во всех кинотеатрах Украины.

  • Дата старта: 21.11.2019
  • Страна: США
  • Студии: Disney
  • Продолжительность: 103 минуты
  • Жанр: Анимационная приключение, комедия, семейный
  • Крис Бак, Дженнифер Ли
  • Актеры: Кристен Белл, Идина Мензел, Джонатан Ґрофф, Джош Гад, Стерлинг К. Браун
  • Композитор: Кристоф Бек
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