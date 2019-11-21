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Холодное сердце II: в прокат выходит продолжение полюбившегося мультфильма о бесстрашной Эльзе

Lite » Стиль жизни 21.11.2019 - 10:36
Холодное сердце II: в прокат выходит продолжение полюбившегося мультфильма о бесстрашной Эльзе
Холодное сердце II (кадр из мультфильма)

Анну в украинском дубляже озвучивает украинская певица Мария Яремчук

В кинотеатрах Украины стартовал показ продолжения приключенческого мультфильма - “Холодное сердце 2”. Напомним, что первая часть красочной истории вышла в 2013 году. Мультфильм был вдохновлён сказкой Ханса Христиана Андерсена “Снежная королева”. По сюжету храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы попытаться найти старшую сестру Анны - Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и тем самым обрекшую на вечную зиму его жителей.

Холодное сердце II: сюжет и трейлер мультфильма

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Для разгадки великой тайны сказочного королевства, любимым героям предстоит преодолеть целый ряд испытаний за пределами родного края. Любовь, дружба и позитив Олафа пригодятся, а спецэффекты смогут погрузить в ледяной мир Эльзы и Анны, подарив магический мир.

Отметим, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

Холодное сердце II: в прокат выходит продолжение полюбившегося мультфильма о бесстрашной Эльзе

Холодное сердце II: в прокат выходит продолжение полюбившегося мультфильма о бесстрашной Эльзе

Холодное сердце II: в прокат выходит продолжение полюбившегося мультфильма о бесстрашной Эльзе

Интересные факты о фильме "Холодное сердце 2":

  • 58-й фильм студии "Walt Disney Animation Studio".
  • Первый тизер набрал рекордное количество просмотров - 116 400 000 просмотров за первые 24 часа.Десятый анимационный сиквел Disney / Disney-Pixar, после "История игрушек 2" (1999), "История игрушек: Большой побег" (2010), "Тачки 2" (2011), "Самолеты: Огонь и вода" (2014) , "В поисках Дори" (2016), "Тачки 3" (2017), "Суперсемейка 2" (2018), "Ральф против Интернета" (2018) и "История игрушек 4" (2019).
  • Одну из ролей озвучил победитель Эмми Стерлинг К. Браун.

Смотреть расписание сеансов можно здесь.

Кадры из фильма

Детали:

  • Дата старта: 21.11.2019
  • Страна: США
  • Студия: Disney
  • Продолжительность: 103 минуты
  • Жанр: Анимационная приключение, комедия, семейный
  • Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли
  • Актеры: Кристен Белл, Идина Мензел, Джонатан Ґрофф, Джош Гад, Стерлинг К. Браун
  • Композитор: Кристоф Бек
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