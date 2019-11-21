Холодное сердце II: в прокат выходит продолжение полюбившегося мультфильма о бесстрашной Эльзе

Анну в украинском дубляже озвучивает украинская певица Мария Яремчук
В кинотеатрах Украины стартовал показ продолжения приключенческого мультфильма - “Холодное сердце 2”. Напомним, что первая часть красочной истории вышла в 2013 году. Мультфильм был вдохновлён сказкой Ханса Христиана Андерсена “Снежная королева”. По сюжету храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы попытаться найти старшую сестру Анны - Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и тем самым обрекшую на вечную зиму его жителей.
Холодное сердце II: сюжет и трейлер мультфильма
Крижане серце 2. Офіційний трейлер 1 (український)
Для разгадки великой тайны сказочного королевства, любимым героям предстоит преодолеть целый ряд испытаний за пределами родного края. Любовь, дружба и позитив Олафа пригодятся, а спецэффекты смогут погрузить в ледяной мир Эльзы и Анны, подарив магический мир.
Отметим, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.
Интересные факты о фильме "Холодное сердце 2":
Смотреть расписание сеансов можно здесь.
Кадры из фильма
Детали: