Санта Димопулос, Анатолич, Мирослава Ульянина на премьере мультфильма "Холодное сердце 2" в Киеве

В сети кинотеатров Оскар показ фильма стартует 21 ноября
Вчера, 20 ноября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер") состоялась гала-премьера фильма "Крижане серце 2".
Первыми долгожданную анимацию увидели звездные гости с детьми: Санта Димопулос, Ася Мхитарян, Анатолий Анатолич с женой Юлией, Татьяна Богдан, Юлия Пелипас, Алена Гайваненко-Киперман, Ирина Заря, Алена Масюткина, Оксана Стехина, Александра Новикова, Юлия Фреймут, Братья Борисенко, Любомир Левицкий, Мирослава Ульянина и другие гости.
Холодное сердце II: сюжет и трейлер мультфильма
Крижане серце 2. Офіційний трейлер 1 (український)
Для разгадки великой тайны сказочного королевства, любимым героям предстоит преодолеть целый ряд испытаний за пределами родного края. Любовь, дружба и позитив Олафа пригодятся, а спецэффекты смогут погрузить в ледяной мир Эльзы и Анны, подарив магический мир.
Отметим, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.
Интересные факты о фильме "Холодное сердце 2":
Звездные гости премьеры
Санта Димопулос
Анатолий Анатолич с женой Юлией и детьми
Юлия Пелипас
Ася Мхитарян
Ирина Заря
Алена Гайваненко-Киперман
Татьяна Богдан
Александра Новикова
Братья Борисенко
Любомир Левицкий
Мирослава Ульянина
Гости премьеры "Холодное сердце 2"
Гости премьеры "Холодное сердце 2"