Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму "Крижане серце 2" в Києві

У мережі кінотеатрів Оскар показ фільму стартує 21 листопада
Вчора, 20 листопада, в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер") відбулась гала-прем'єра фільму "Крижане серце "2".
Першими довгоочікувану анімацію побачили зіркові гості з дітьми: Санта Дімопулос, Ася Мхітарян, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією, Тетяна Богдан, Юлія Пеліпас, Олена Гайваненко-Кіперман, Ірина Зоря, Олена Масюткіна, Оксана Стехін, Олександра Новікова, Ольга Фреймут, Брати Борисенко, Любомир Левицький, Мирослава Ульяніна і інші гості.
Крижане серце II: сюжет і трейлер мультфільму
Крижане серце 2. Офіційний трейлер 1 (український)
Для розгадки великої таємниці казкового королівства, улюбленим героям належить здолати цілий ряд випробувань за межами рідного краю. Любов, дружба та позитив Олафа згодяться, а спецефекти зможуть занурити в крижаний світ Ельзи та Анни, подарувавши магічний світ.
Відзначимо, за головну героїню, Анну, в українському дубляжі співає Марія Яремчук. Співачка вже вдруге подарувала свій голос цій стрічці від Disney.
Цікаві факти про фільм "Крижане серце 2":
58-й фільм студії "Walt Disney Animation Studio".
Перший тизер набрав рекордну кількість переглядів - 116,4 мільйонів переглядів за перші 24 години.
Десятий анімаційний сиквел Disney/Disney-Pixar, після "Історія іграшок 2" (1999), "Історія іграшок: Велика втеча" (2010), "Тачки 2" (2011), "Літаки: Вогонь і вода" (2014 року), "У пошуках Дорі" (2016), "Тачки 3" (2017), "Суперсімейка 2" (2018), "Ральф проти Інтернету" (2018) і "Історія іграшок 4" (2019).
Одну з ролей озвучив переможець Еммі Стерлінг К. Браун.
Зіркові гості прем'єри
Санта Дімопулос
Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією і дітьми
Юлія Пеліпас
Ася Мхітарян
Ірина Зоря
Альона Гайваненко-Кіперман
Тетяна Богдан
Олександра Новікова
Брати Борисенко
Любомир Левицький
Мирослава Ульяніна
Гості прем'єри "Крижане серце 2"
Гості прем'єри "Крижане серце 2"