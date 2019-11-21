ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму "Крижане серце 2" в Києві

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.11.2019 - 16:42
Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму "Крижане серце 2" в Києві
"Крижане серце 2" (фото: Оскар)

У мережі кінотеатрів Оскар показ фільму стартує 21 листопада

Вчора, 20 листопада, в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер") відбулась гала-прем'єра фільму "Крижане серце "2".

Першими довгоочікувану анімацію побачили зіркові гості з дітьми: Санта Дімопулос, Ася Мхітарян, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією, Тетяна Богдан, Юлія Пеліпас, Олена Гайваненко-Кіперман, Ірина Зоря, Олена Масюткіна, Оксана Стехін, Олександра Новікова, Ольга Фреймут, Брати Борисенко, Любомир Левицький, Мирослава Ульяніна і інші гості.

Крижане серце II: сюжет і трейлер мультфільму

Крижане серце 2. Офіційний трейлер 1 (український)

Для розгадки великої таємниці казкового королівства, улюбленим героям належить здолати цілий ряд випробувань за межами рідного краю. Любов, дружба та позитив Олафа згодяться, а спецефекти зможуть занурити в крижаний світ Ельзи та Анни, подарувавши магічний світ.

Відзначимо, за головну героїню, Анну, в українському дубляжі співає Марія Яремчук. Співачка вже вдруге подарувала свій голос цій стрічці від Disney.

Цікаві факти про фільм "Крижане серце 2":

  • 58-й фільм студії "Walt Disney Animation Studio".

  • Перший тизер набрав рекордну кількість переглядів - 116,4 мільйонів переглядів за перші 24 години.

  • Десятий анімаційний сиквел Disney/Disney-Pixar, після "Історія іграшок 2" (1999), "Історія іграшок: Велика втеча" (2010), "Тачки 2" (2011), "Літаки: Вогонь і вода" (2014 року), "У пошуках Дорі" (2016), "Тачки 3" (2017), "Суперсімейка 2" (2018), "Ральф проти Інтернету" (2018) і "Історія іграшок 4" (2019).

  • Одну з ролей озвучив переможець Еммі Стерлінг К. Браун.

Зіркові гості прем'єри

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Санта Дімопулос

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією і дітьми

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Юлія Пеліпас

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Ася Мхітарян

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Ірина Зоря

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Альона Гайваненко-Кіперман

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Тетяна Богдан

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Олександра Новікова

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Брати Борисенко

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Любомир Левицький

Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму &quot;Крижане серце 2&quot; в Києві

Мирослава Ульяніна

Гості прем'єри "Крижане серце 2"

Гості прем'єри "Крижане серце 2"

Мені близька ця ідея: Джамала записала офіційний саудтрек до фільму "Ціна правди" Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі "Ангели Чарлі" в Києві
Новини України фильмыпремьера
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся