Санта Дімопулос, Анатоліч, Мирослава Ульяніна на прем'єрі мультфільму "Крижане серце 2" в Києві

"Крижане серце 2" (фото: Оскар)

У мережі кінотеатрів Оскар показ фільму стартує 21 листопада

Вчора, 20 листопада, в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер") відбулась гала-прем'єра фільму "Крижане серце "2".

Першими довгоочікувану анімацію побачили зіркові гості з дітьми: Санта Дімопулос, Ася Мхітарян, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією, Тетяна Богдан, Юлія Пеліпас, Олена Гайваненко-Кіперман, Ірина Зоря, Олена Масюткіна, Оксана Стехін, Олександра Новікова, Ольга Фреймут, Брати Борисенко, Любомир Левицький, Мирослава Ульяніна і інші гості.

Крижане серце II: сюжет і трейлер мультфільму

Крижане серце 2. Офіційний трейлер 1 (український)

Для розгадки великої таємниці казкового королівства, улюбленим героям належить здолати цілий ряд випробувань за межами рідного краю. Любов, дружба та позитив Олафа згодяться, а спецефекти зможуть занурити в крижаний світ Ельзи та Анни, подарувавши магічний світ.

Відзначимо, за головну героїню, Анну, в українському дубляжі співає Марія Яремчук. Співачка вже вдруге подарувала свій голос цій стрічці від Disney.

Цікаві факти про фільм "Крижане серце 2":

58-й фільм студії "Walt Disney Animation Studio".

Перший тизер набрав рекордну кількість переглядів - 116,4 мільйонів переглядів за перші 24 години.

Десятий анімаційний сиквел Disney/Disney-Pixar, після "Історія іграшок 2" (1999), "Історія іграшок: Велика втеча" (2010), "Тачки 2" (2011), "Літаки: Вогонь і вода" (2014 року), "У пошуках Дорі" (2016), "Тачки 3" (2017), "Суперсімейка 2" (2018), "Ральф проти Інтернету" (2018) і "Історія іграшок 4" (2019).

Одну з ролей озвучив переможець Еммі Стерлінг К. Браун.

Зіркові гості прем'єри

Санта Дімопулос

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією і дітьми

Юлія Пеліпас

Ася Мхітарян

Ірина Зоря

Альона Гайваненко-Кіперман

Тетяна Богдан

Олександра Новікова

Брати Борисенко

Любомир Левицький

Мирослава Ульяніна

Гості прем'єри "Крижане серце 2"

Гості прем'єри "Крижане серце 2"