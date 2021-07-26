Самый красивый украинец в мире шокировал заявлением о женитьбе

"Вы сейчас ох**неете…Потому что я и сам ох**нел…Но…Похоже, я созрел…", - написал Юсипчук.

Кроме того, он сопроводил свой пост хештегом #нехолостяк и #wedding.

А вот подписчиков эта новость слегка удивила, и они предположили, что возможно, речь идет не о женитьбе, а об участии в проекте "Холостяк". Также фолловеры Юсипчука предположили, что речь идет о каких-то новых съемках.

Однако Юсипчук и ранее интриговал своих фанатов значимым событием в своей жизни и несколько раз публиковал story, где сообщал, что у него уже все практически все готово – платья, кольца, гости и есть уже ведущая праздника.

Стоит отметить, что имя избранницы он так и не раскрыл и на своих страницах он не делился фотографиями с вероятной спутницей жизни.

Скриншоты

Как Юсипчук стал обладателем титула "Самого красивого в мире"

Богдан Юсипчук родился 5 июля 1988 года в Киеве в семье художников. Детство провел в Ивано-Франковской области, где окончил школу и колледж. В 2008 году он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения на специальность "актер".

В 2014 году получил титул "Мистер Украина 2014", в том же году – на конкурсе Mister World в Великобритании – "Мистер конгениальность". В 2018 году Юсипчук представлял Украину конкурсе Mister Sea World, где завоевал первое место и получил титул самого красивого мужчины в мире.

Снялся во многих украинских фильмах и сериалах, работает в театре и телеведущим.