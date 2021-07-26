Найкрасивіший українець у світі шокував заявою про одруження

"Ви зараз ох**нієте...тому що я і сам ох**нів...але...схоже, я дозрів...", - написав Юсипчук.

Крім того, він супроводив свій пост хештегом #нехолостяк і #wedding.

А ось передплатників ця новина злегка здивувала, і вони припустили, що можливо, мова йде не про одруження, а про участь у проєкті "Холостяк". Також фоловери Юсипчука припустили, що мова йде про якісь нові зйомки.

Однак Юсипчук і раніше інтригував своїх фанатів значущою подією у своєму житті та кілька разів публікував story, де повідомляв, що у нього вже все практично все готово – сукні, каблучки, гості та є вже ведуча свята.

Варто відзначити, що ім'я обраниці він так і не розкрив і на своїх сторінках він не ділився фотографіями з ймовірною супутницею життя.

Скриншоти

Як Юсипчук став володарем титулу "Найкрасивішого у світі"

Богдан Юсипчук народився 5 липня 1988 року в Києві в родині художників. Дитинство провів в Івано-Франківській області, де закінчив школу і коледж. У 2008 році він вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення на спеціальність "актор".

У 2014 році отримав титул "Містер Україна 2014", в тому ж році – на конкурсі Mister World у Великобританії – "Містер Конгеніальність". У 2018 році Юсипчук представляв Україну конкурсі Mister Sea World, де завоював перше місце та отримав титул найкрасивішого чоловіка у світі.

Знявся в багатьох українських фільмах і серіалах, працює в театрі та телеведучим.