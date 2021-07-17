Мишина порвала с Эллертом: "Холостячка" ошарашила признанием

Ксения Мишина разорвала отношения со своим избранником, финалистом реалити-шоу "Холостячка" Александром Эллертом, хотя еще недавно пара комментировала слухи о своем расставании и утверждала обратное. Сейчас украинская актриса ошарашила поклонников чувственным признанием об окончании отношений, и подчеркнула, что инициатором стала сама.

Об этом Мишина сообщила в эмоциональном посте в Instagram .

По словам девушки, понимание того, что Эллерт больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни, пришло "внезапно и навсегда".

"Мы больше не пара, это мое окончательное решение", - отметила Ксения.

Также 32-летняя актриса неожиданно для многих дала понять, что пережила с Александром не такой уж радужный период, и "если бы я писала книгу об этом годе своей жизни, на нее бы сняли драму".

Ксения Мишина с Александром Эллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", - написала она.

Мишина обратилась к поклонникам с просьбой уважать ее личное пространство, не задавать вопросов и "не пытаться ничего выспрашивать и узнавать".

"Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", - попросила девушка, отключив в своем посте функцию оставлять комментарии.

Ксения Мишина объявила о расставании с Александром Эллертом (фото:instagram.com/misha.k.ua)

Эллерт, в свою очередь, не стал высказываться о разрыве с возлюбленной, но отреагировал на публикацию Ксении довольно оригинально. Он просто выложил скрин с энциклопедическим разъяснением слова "драма", о которой рассказывала актриса, описывая их совместную жизнь, и дал подписчикам возможность "разгуляться" в посту.

Эллерт "прокомментировал" окончание отношений с Мишиной (фото: instagram.com/ellert_a)

История романа Мишиной и Эллерта

Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала на реалити комика, автора Студии "Квартал 95", и одного из 15 претендентов на ее сердце Александра Эллерта, в 2020 году.

Ксения Мишина с Александром Эллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Пара стала жить вместе вскоре после окончания проекта. Влюбленные много путешествовали, они познакомили своих детей, на публике рассказывали, что строят планы на будущее.

Ксения Мишина с Александром Эллертом (фото: instagram.com/ellert_a)