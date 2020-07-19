Самые настоящие подарки: Елена Кравец умилила фото двойняшек-именинников

Елена Кравец – счастливая многодетная мама. Старшая дочь Маша только отгуляла выпускной и живет отдельно, а вот двойняшки Катя и Ваня 19 июля празднуют 4 день рождения. Это стало отличным поводом для их звездной мамы поделиться фото именинников в Instagram.

Нарядные мальчик и девочка позируют в табличкой, на которой выведены их имена и возраст – 4 года. Ваня в белой рубашке забавно показывает язык, а Катя весело машет рукой.

"Думаю 4 года назад было так... Ваши ангелы-хранители поцеловали вас в лобики и ладошки и сдунули на облачке прямо к нам в руки и сердца. Так что вы самые настоящие подарочки! С днем рождения, мои обезьянки", - подписала фото нарядных именинников Елена.

Елена Кравец показала двойняшек-именинников (фото: instagram.com/lennykravets)

Поклонники шоувумен начали наперебой поздравлять ее с именинниками. На некоторые из них счастливая мама именинников с удовольствием отвечала.

Так быстро время пролетело. Растите малыши

Здоровья и счастья малышам

Классные

Какие сладкие леденцы. Пусть всегда улыбаются и купаются в счастье

Ааа, какие они классные!

Поздравляю! Какие обворожительные!

Поздравляю класнючую малышню и красивенных родителей

Скриншот комментариев

Напомним, то ранее Елена Кравец примеряла на себя образ дерзкой байкерши и уселась на мотоцикл.