Адреналин зашкаливает: Елена Кравец в косухе поразила рокерским образом на байке

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса ошеломила поклонников неожиданным перевоплощением

Звезда "Квартал 95" Елена Кравец - образец стиля и женственности. Актриса часто восхищает поклонников элегантными образами, а в последнее время стала чаще баловать их семейными кадрами в своем Instagram. К примеру, на День вышиванки артистка поделилась редким снимком с мужем и подросшими двойняшками Катей и Ваней - конечно же, все позировали в традиционной национальной одежде. Тем неожиданнее стал для фанов новый дерзкий лук Елены.

43-летняя знаменитость опубликовала фото, где позирует в рокерском образе, сидя на байке. Кравец запечатлена в джинсах, ботинках и кожаной косухе, а также солнцезащитных очках. Она смело оседлала железного коня и довольно улыбается.

Кстати, идея съемки принадлежит ее коллеге Александру Пикалову, который настоящий байкер и знает в этом толк.

"Не удержалась...Примеряла «bobber» (так зовут мотоцикл)", - поделилась Елена.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Фолловерам пришелся по душе необычный эксперимент с образом артистки - многие отметили, что ей к лицу такой наряд.

А вам идёт

Так вот для чего Вы купили косуха! Готовились к встрече ! Очень органично!

Вау, Леночка ты прелесть!!!!

Лена ты молодец восхищаюсь тобой!!!

Вам очень идет

Леночка Звёздочка, чтобы Вы не примеряли ! Вы всегда Лучшая !

Лена,а почему бы и нет?!.

Очень круто!

Тебе так идёт!

Неимоверно шикарно !!!

Я изначально подумал что это фильм с Матрицы!

Ооооо, как идёт!!!! Теперь надо сыграть такую роль в кино! Прям уже хочу посмотреть))))))

Скриншот комментариев

Ранее Елена Кравец очаровала милым фото младшей доченьки Кати.

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Автор: Марина Настевич