Адреналин зашкаливает: Елена Кравец в косухе поразила рокерским образом на байке

Актриса ошеломила поклонников неожиданным перевоплощением
Звезда "Квартал 95" Елена Кравец - образец стиля и женственности. Актриса часто восхищает поклонников элегантными образами, а в последнее время стала чаще баловать их семейными кадрами в своем Instagram. К примеру, на День вышиванки артистка поделилась редким снимком с мужем и подросшими двойняшками Катей и Ваней - конечно же, все позировали в традиционной национальной одежде. Тем неожиданнее стал для фанов новый дерзкий лук Елены.
43-летняя знаменитость опубликовала фото, где позирует в рокерском образе, сидя на байке. Кравец запечатлена в джинсах, ботинках и кожаной косухе, а также солнцезащитных очках. Она смело оседлала железного коня и довольно улыбается.
Кстати, идея съемки принадлежит ее коллеге Александру Пикалову, который настоящий байкер и знает в этом толк.
"Не удержалась...Примеряла «bobber» (так зовут мотоцикл)", - поделилась Елена.
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)
Фолловерам пришелся по душе необычный эксперимент с образом артистки - многие отметили, что ей к лицу такой наряд.
Скриншот комментариев
Ранее Елена Кравец очаровала милым фото младшей доченьки Кати.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Марина Настевич