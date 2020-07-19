Справжні подарунки: Олена Кравець замилувала фото двійнят-іменинників

Головна леді "Вечірнього Кварталу" розчулила фото з дня народження дітей
Олена Кравець – щаслива багатодітна мама. Старша дочка Маша тільки відгуляла випускний і живе окремо, а от двійнята Катя і Ваня 19 липня святкують 4 день народження. Це стало чудовим приводом для їх зіркової мами поділитися фото іменинників в Instagram.
Ошатні хлопчик і дівчинка позують в табличкою, на якій виведені їх імена та вік – 4 роки. Ваня в білій сорочці забавно показує язик, а Катя весело махає рукою.
"Думаю 4 роки тому було так... Ваші ангели-охоронці поцілували вас в лобики і долоньки і сдунули на хмаринці прямо до нас в руки і серця. Так що ви самі справжні подаруночки! З днем народження, мої мавпочки", - підписала фото ошатних іменинників Олена.
Олена Кравець показала двійнят-іменинників (фото: instagram.com/lennykravets)
Шанувальники шоувумен почали навперебій вітати її з іменинниками. На деякі з них щаслива мама іменинників з задоволенням відповідала.
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Нагадаємо, раніше Олена Кравець приміряла на себе образ зухвалої байкерши і сіла на мотоцикл.