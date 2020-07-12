Прощай, школа: 17-летняя дочь Елены Кравец восхитила роскошным нарядом на выпускной

Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Девушка позировала в платье, которое она надела на выпускной

Старшая дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец, Маша, нечасто показывает личные фотографии в соцсетях. Она живет отдельно от родителей, но с удовольствием проводит с ними время. Девушка растет настоящей красавицей, и в этом году у нее был выпускной.

Стоит отметить, Маша закончила элитную частную Новопечерскую школу. Для выпускного девушка выбрала вечернее платье с пышной юбкой. Праздничные фото она опубликовала в Instagram Stories.

Маша Кравец с одноклассниками (фото: instagram.com/ma_kravets)

К своему образу выпускница также подобрала блестящий клатч и черные босоножки. Сам выпускной прошел в одном из ресторанов Киева.

Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Напомним, 17-летняя Маша сделала фотосет в Киеве на фоне урбанистических пейзажей. За ее спиной – закатное солнце, озаряющее горизонт и домики частного сектора. Она надела черный топ без рукавов, джинсы с высокой посадкой и широким кожаным поясом, а также легкую рубашку. Маша оголила одно плечо, а также продемонстрировала идеально плоский животик.

Ранее Маша поделилась нежными и солнечными селфи, которые она сделала на карантине. На снимках девушка позировала в фиолетовой футболке с оранжевым принтом. При этом на ее лице не было ни капли косметики, и она мило изображала разные эмоции. Пользователи сети осыпали ее комплиментами, и напомнили о сходстве со знаменитой мамой.