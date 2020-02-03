Розовый ей к лицу: Катя Осадчая покорила ярким образом в облегающем платье

Телеведущая блистала в элегантном наряде в эфире Голосу країни
В воскресенье, 2 февраля вышел в эфир третий выпуск нового, 10-го сезона популярного шоу Голос країни, в котором звездные тренеры Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном проекте. Ведущими шоу выступает звездная семейная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая - последняя по традиции блистала в стильном и эффектном образе.
Катя выбрала для эфира элегантное облегающее платье насыщенного розового цвета. Наряд слегка оголяет плечи знаменитости и подчеркивает ее стройную фигуру. Яркий лук дополнили красиво уложенные волнами волосы и нежный макияж.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Ви біля екранів @goloskrainy_official вже в ефірі. За кого з тренерів і з учасників ви вболіваєте?" - прокомментировала опубликованный в своем Instagram кадр Осадчая.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Подписчики теледивы поспешили засыпать ее комплиментами и отметили, что Кате очень идет розовый цвет и выглядит она просто шикарно.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее стильная Катя Осадчая очаровала фото из авто с сыночком Иваном.