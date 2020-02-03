Рожевий їй до лиця: Катя Осадча підкорила яскравим образом у відвертій сукні

У неділю, 2 лютого вийшов в ефір третій випуск нового, 10-го сезону популярного шоу Голос країни, в якому зіркові тренери Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному проекті. Ведучими шоу виступає зоряна сімейна пара Юрій Горбунов та Катя Осадча - остання за традицією блищала в стильному і ефектному образі.

Катя вибрала для ефіру елегантне облягаюче плаття насиченого рожевого кольору. Наряд злегка оголює плечі знаменитості і підкреслює її струнку фігуру. Яскравий лук доповнили красиво укладене хвилями волосся і ніжний макіяж.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Ві біля екранів @goloskrainy_official вже в ефірі. За кого з тренерів і з учасників ви вболіваєте?" - прокоментувала опублікований в своєму Instagram кадр Осадча.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Підписникии теледіви поспішили засипати її компліментами і зазначили, що Каті дуже йде рожевий колір і виглядає вона просто шикарно.

Колір приголомшливий

Мій улюблений МОНАТІК

Шикарна леді

Красуня

Ваші наряди велиеолепны, чекаю виходу книги "Стиль @kosadcha"

Яка гарна ,як вам личить рожевий

Катруся-красуня

Красуня! Нехай все буде так як вам хочеться

Яка ви красуня Катя, вам дуже пасує рожевий

Красуня наша

Гарний колір сукні, ви як зірочка в ньому, дуже яскрава !!!!

Неперевершена Катя Осадча! Просто ікона стилю!!!!! І головне, як гарно, коли в людині поєднується краса і розум Ві розкішна! Миру і затишку вашій оселі.

Чудовий колір сукні вам пасує

Неймовірна

Катя , красуня . Дуже гарна сукня . Дуже вам гарно.дан і тіна, за вас.

Дан Балан:) А учасники всі чудові. А хто найкращий - покаже час. А Ви супер!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше стильна Катя Осадча зачарувала фото з авто з синочком Іваном.