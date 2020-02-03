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Рожевий їй до лиця: Катя Осадча підкорила яскравим образом у відвертій сукні

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Телеведуча блищала в елегантному вбранні в ефірі Голосу країни

У неділю, 2 лютого вийшов в ефір третій випуск нового, 10-го сезону популярного шоу Голос країни, в якому зіркові тренери Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному проекті. Ведучими шоу виступає зоряна сімейна пара Юрій Горбунов та Катя Осадча - остання за традицією блищала в стильному і ефектному образі.

Катя вибрала для ефіру елегантне облягаюче плаття насиченого рожевого кольору. Наряд злегка оголює плечі знаменитості і підкреслює її струнку фігуру. Яскравий лук доповнили красиво укладене хвилями волосся і ніжний макіяж.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Ві біля екранів @goloskrainy_official вже в ефірі. За кого з тренерів і з учасників ви вболіваєте?" - прокоментувала опублікований в своєму Instagram кадр Осадча.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Підписникии теледіви поспішили засипати її компліментами і зазначили, що Каті дуже йде рожевий колір і виглядає вона просто шикарно.

  • Колір приголомшливий
  • Мій улюблений МОНАТІК
  • Шикарна леді
  • Красуня
  • Ваші наряди велиеолепны, чекаю виходу книги "Стиль @kosadcha"
  • Яка гарна ,як вам личить рожевий
  • Катруся-красуня
  • Красуня! Нехай все буде так як вам хочеться
  • Яка ви красуня Катя, вам дуже пасує рожевий
  • Красуня наша
  • Гарний колір сукні, ви як зірочка в ньому, дуже яскрава !!!!
  • Неперевершена Катя Осадча! Просто ікона стилю!!!!! І головне, як гарно, коли в людині поєднується краса і розум Ві розкішна! Миру і затишку вашій оселі.
  • Чудовий колір сукні вам пасує
  • Неймовірна
  • Катя , красуня . Дуже гарна сукня . Дуже вам гарно.дан і тіна, за вас.
  • Дан Балан:) А учасники всі чудові. А хто найкращий - покаже час. А Ви супер!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше стильна Катя Осадча зачарувала фото з авто з синочком Іваном.

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