Рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа кардинально сменила имидж и даже имя

Теперь эпатажную артистку зовут Зи Фамелу
Украинская певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель, после участия в шоу Голос країни 8 пережила новую волну популярности и обещала поклонникам новые проекты. Однако так ничего и не выпустила и со временем пропала из соцсетей. И вот артистка вернулась и ошарашила кардинальными изменениями - так, она опять сменила имидж, а также сценическое имя.
Снимки в новом образе певица опубликовала на своей странице в Instagram и сообщила, что теперь ее зовут Зи Фамелу.
Отметим, что экс-Зианджа обрезала волосы и сделала короткую стрижку с челкой, а также покрасилась в блонд. Она поделилась фото в белой рубашке и клетчатом пиджаке, а также пикантным кадром топлес - судя по всему, из нового клипа исполнительницы.
Фото: Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)
"Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого, для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном Сейчас, вы всегда можете быть собой. Ненависть, невежество и негатив не приветствуются. Будьте добры и уважительны к другим и этому пространству.
В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?" - написала артистка.
Фото: Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)
Также Зи Фамелу отметила, что в марте должен выйти ее дебютный сингл.
"Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы. Я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл", – сообщила певица.
Первый тизер нового видеоклипа на песню также появился на ее странице.
Видео: Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)
Подписчики артистки принялись делиться своими впечатлениями от ее перевоплощения в комментариях и желать ей удачи на новом пути.
Скриншот комментариев (instagram.com/zifaamelu)
Напомним, экс-Борис Апрель исполнительница Зианджа рассказала, почему на 10 лет отказалась от сцены.