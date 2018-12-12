Зианджа в честь дня рождения опубликовала раритетные детские фото

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

12 декабря певице исполнилось 28 лет

Трансгендерная певица Зианджа, которая недавно обвинила украинских комиков в гомофобии, празднует 12 декабря день рождения. В честь праздника Зианджа показала поклонникам несколько раритетных детских снимков, которые она разместила в Instagram-stories.

12 декабря певице-трансгендеру Зиандже исполнилось 28 лет. Она сообщила, что родилась в 4:55 утра в 1990 году.

На первом снимке, который она опубликовала, изображена ее мама и она сама, в раннем детском возрасте.

Скриншот фото (instagram.com/ziasphere)

На второй фотографии Зианджа позирует вместе со своей старшей сестрой Аней и братом Георгием. Фото сделано летом во дворе частного дома.

Скриншот фото (instagram.com/ziasphere)

На третьем снимке Зианджа, а в то время – мальчик по имени Борис, находится возле водоема и в руках держит надувной круг. Судя по фото, певице там лет 5-6.

Скриншот фото (instagram.com/ziasphere)

А на последней фотографии Зианджа показала, как она выглядит сейчас и сбоку добавила цифру переливающуюся 28.

Скриншот фото (instagram.com/ziasphere)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зианджа призналась, что из-за Могилевской стала бездомной.

А также рассказывали о том, что Зианджа "наехала" на украинских комиков из-за того, что они в своих юмористических шоу использовали ее образ для комедийных сценок. Ее возмутило, что ее смена пола стала темой для таких шоу.