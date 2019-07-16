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Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.07.2019 - 17:56
Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

После длительного перерыва артистка вернулась в Instagram

Украинская певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель, после участия в шоу Голос країни 8 пережила волну популярности, активно давала интервью и обещала новые проекты. Однако спустя какое-то время пропала, перестала она и публиковать что-либо в соцсетях. И вот спустя год артистка вернулась и засыпала свой Instagram новыми снимками.

Отметим, что Зианджа решила сменить имидж - она обрезала свои длинные рыжие волосы и предстала на фото блондинкой с коротким каре.

Певица опубликовала несколько кадров в разных образах - женственных сарафанах, спортивном костюме и худи.

Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образеСменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Под одним из фото, на котором она запечатлена в брюках в стиле милитари, майке и сапогах, артистка анонсировала запуск собственного YouTube-канала.

Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Готовлю ютуб-канал с обучающими/философскими видео. Психологическая поддержка, советы, ответы на ваши вопросы и мой опыт", - отметила Зианджа.

Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Фолловеры обрадовались возвращению артистки и засыпали комплиментами ее внешний вид и новую прическу, а также заявили, что с нетерпением ждут выхода ее видеоблога.

Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

  • Какая чистая и светлая, очень приятно видеть
  • Как же вы прекрасна
  • Зи, когда альбом?
  • Боже, Вы прекрасна, словно весна.
  • Приятно видеть! Хотела бы иметь такую подругу, посидеть в кафе , пообщаться
  • Яка квітка
  • Очень красивая! И такой макияж тебе к лицу
  • Потрясающая
  • Очень нежная! Офигенные причёска, макияж. Тебе не нужна тонна косметики,естественный макияж тебе идёт намного больше
  • Ты роскошная женщина!..ты похожа на ветер свежий и лёгкий...на дикий лесной цветок,который сводит с ума пчел...я поддерживаю тебя,дорогая,потому что ты это ты,прекрасная!я верю в твой успех и победы)))))
  • Будет интересно посмотреть)
  • Ееее, удачи, буду ждать
  • Как мне не хватало твоей улыбки! Благодаря тебе моя жизнь становиться ярче 
  • Какая же красиваяя)) 
  • Так стиль сменила, вау
 

Скриншот комментариев (instagram.com/ziasphere)

Напомним, экс-Борис Апрель исполнительница Зианджа рассказала, почему на 10 лет отказалась от сцены.

Также Зианджа в честь дня рождения опубликовала раритетные детские фото.

Ранее мы писали о том, что Зианджа призналась, что из-за Могилевской стала бездомной.

Зианджа в честь дня рождения опубликовала раритетные детские фото "Гомофобное общество": Зианджа "наехала" на украинских комиков
Новости Украины Зианджатрансгендер
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