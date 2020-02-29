Народжуюсь заново: співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і навіть ім'я

Українська співачка-трансгендер Зіанджа, яка раніше була відома як Борис Апрель, після участі в шоу Голос країни 8 пережила нову хвилю популярності і обіцяла шанувальникам нові проекти. Проте так нічого і не випустила і з часом зникла з соцмереж. І ось артистка повернулася і приголомшила кардинальними змінами - так, вона знову змінила імідж, а також сценічне ім'я.

Знімки в новому образі співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram і повідомила, що тепер її звуть Зі Фамелу.

Зазначимо, що екс-Зіанджа обрізала волосся і зробила коротку стрижку з чубчиком, а також пофарбувалася в блонд. Вона поділилася фото у білій сорочці і картатому піджаку, а також пікантним кадром топлес - судячи з усього, з нового кліпу співачки.

Фото: Зі Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

"Дивна, волелюбна і відкрита світу. Мене звуть Зі Фамелу і сьогодні я народжуюсь заново! В честь цього, для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, у нескінченному Зараз, ви завжди можете бути собою. Ненависть, невігластво і негатив не вітаються. Будьте добрі й уважні до інших і до цього простору. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣В новому десятилітті я волію любити і жити на повній потужності, без будь-яких правил і обмежень. Ви зі мною?⁣⁣⁣⁣" - написала артистка.

Фото: Зі Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Також Зі Фамелу зазначила, що в березні має вийти її дебютний сингл.

"Це ера розправлених крил, нових відкриттів і цілющої сили. Я рада поділитися з вами тим, що в березні у мене виходить дебютний сингл", – повідомила співачка.

Перший тизер нового відеокліпу на пісню також з'явився на її сторінці.

Відео: Зі Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Підписники артистки почали ділитися своїми враженнями від її перевтілення в коментарях і бажати їй удачі на новому шляху.

Захоплююся

Удачі у всьому!

люблю

Ти найкраща.

Так почнеться подорож

Ми раді тобі!

Удачі тобі у всіх починання

Яка гарна

прекрасна

А мені рыжинькая подобається

Дуже милий образ

Неймовірна, просто Ангел

Краса красива

Прекрасна Зі!:)

Скріншот коментарів (instagram.com/zifaamelu)

Нагадаємо, екс-Борис Апрель виконавиця Зіанджа розповіла, чому на 10 років відмовилася від сцени.