"Рожали мы вместе": Тарабарова рассказала о начале материнства

Фото: Светлана Тарабарова (facebook.com/anna.chuiak)

9 сентября украинская певица впервые стала мамой

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно показала интересный вариант макияжа, рассказала, как рожала ребенка. Отметим, что исполнительница 9 сентября впервые стала мамой. Мальчика назвали Иван. Артистка поведала о партнерских родах с мужем, а также о том, что им пришлось пережить за это время. Она рассказала, что ребенок у нее очень долгожданный, об этом она мечтала два года, но все не получалось, передает "Обозреватель".

По словам Светланы, она всегда хотела именно мальчика. Также она считает, что без поддержки мужа женщине рожать очень трудно.

Фото: Светлана Тарабарова (РБК-Украина)

"Да! Я считаю, что не только роды должны быть партнерскими, муж должен быть партнером по жизни. Беременность - это не просто “дама с животиком”, это перемены настроения, самочувствия, бывает очень плохо. Каждый месяц - что-то новенькое, с чем приходится справляться. Без поддержки супруга - это невозможно. Так что, рожали мы вместе. Мне было нелегко, но как только ты берешь на руки своего ребенка - это забывается!" - поделилась Светлана.

Артистка сообщила, почему супруги остановились именно на имени Иван.

"Это интересная история! Моего мужа воспитал дедушка, которого звали Иван. Он для него был самым важным мужчиной в жизни. У супруга была мечта иметь сына с таким же именем. А единственное имя, которое я полюбила, было именно Иван. До того, как мы узнали пол будущего ребенка, Леша предложил посмотреть имя для девочки, но нам не понравилось ни одно. Я тогда сказала, что 100% будет мальчик. Так и получилось. Мне кажется, что все что ты планируешь, все, что визуализируешь - сбывается", - резюмировала певица.

Как ранее мы писали, популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась своими впечатлениями от материнства. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".