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Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа

Lite » Звезды 02.12.2018 - 17:56
Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа
Фото: (instagram.com/tarabarova)

Фанаты в восторге от мейк-апа артистки

Известная украинская певица Светлана Тарабарова, которая после рождения сына практически сразу вернулась в мир шоу-бизнеса, показала фанатам необычный вечерний макияж. Многие отметили, что мейк-ап хорошо подчеркивает необычную внешность певицы. Фотография опубликована в профиле звезды в Instagram.

Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа

Фото: (instagram.com/tarabarova)

В комментариях многие отметили, что певица выглядит как нельзя лучше и что ей идет такой мейк-ап.

Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа

Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа

Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа

Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/tarabarova

Кстати, Тарабарова вчера, 1 декабря, появилась на вручении премии M1 Music Awards 2018. Артистка появилась в белом платье из капсульной коллекции, созданной дизайнером Екатериной Савченко в честь крайнего альбома TARABAROVA 23:25.

 

Фото: (instagram.com/tarabarova)

Новый тренд: Светлана Тарабарова показала интересный вариант макияжа

Скриншот поста аккаунта instagram.com/tarabarova

Напомним, что популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась своими впечатлениями от материнства.

Ранее Тарабарова показала идеальную фигру после родов.

До этого мы писали, что Тарабарова дала совет молодым мамам.

Видео: (video.rbc.ua)

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Новости Украины Светлана Тарабаровамейк-апмакияжTARABAROVA
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