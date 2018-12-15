"Ми народжували разом": Тарабарова розповіла про початок материнства

Фото: Світлана Тарабарова (facebook.com/anna.chuiak)

9 вересня українська співачка вперше стала мамою

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно показала цікавий варіант макіяжу, розповіла, як народжувала дитину. Зазначимо, що виконавиця 9 вересня вперше стала мамою. Хлопчика назвали Іван. Артистка розповіла про партнерські пологи з чоловіком, а також про те, що їм довелося пережити за цей час. Вона розповіла, що дитина в неї дуже довгоочікувана, про це вона мріяла два роки, але все не виходило, передає "Обозреватель".

За словами Світлани, вона завжди хотіла саме хлопчика. Також вона вважає, що без підтримки чоловіка жінці народжувати дуже важко.

Фото: Світлана Тарабарова (РБК-Україна)

"Так! Я вважаю, що не тільки пологи повинні бути партнерськими, чоловік повинен бути партнером по життю. Вагітність - це не просто "дама з животиком", це зміни настрою, самопочуття, буває дуже погано. Кожен місяць - щось новеньке, з чим доводиться справлятися. Без підтримки чоловіка - це неможливо. Так що, ми народжували разом. Мені було нелегко, але як тільки ти береш на руки свою дитину - це забувається!" - поділилася Світлана.

Артистка сообщила, чому подружжя зупинилися саме на імені Іван.

"Це цікава історія! Мого чоловіка виховав дідусь, якого звали Іван. Він для нього був найважливішим чоловіком у житті. У чоловіка була мрія мати сина з таким же ім'ям. А єдине ім'я, яке я полюбила, було саме Іван. До того, як ми дізналися стать майбутньої дитини, Олексій запропонував подивитися ім'я для дівчинки, але нам не сподобалося ні одне. Я тоді сказала, що 100% буде хлопчик. Так і вийшло. Мені здається, що все, що ти плануєш, все, що визуализируешь - збувається", - резюмувала співачка.

Як раніше ми писали, популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилася своїми враженнями від материнства. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".