"Дети-большое счастье": Тарабарова растрогала поклонников фото с сыном

Фото: Светлана Тарабарова (facebook.com/anna.chuiak)

Певица также рассказа, что теперь ей работать еще проще

Известная украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно опубликовала фото без макияжа, не стала засиживаться в декрете и уже через два месяца после рождения сына Ивана смогла вернуть себе прекрасную форму и вернуться к работе. Интересно, что теперь знаменитости работать вовсе не сложнее, а наоборот, поскольку у нее теперь есть крохотный помощник, ведь Тарабарова берет на работу сына с собой. Недавно Светлана запостила в свой Instagram фото со своим двухмесячным помощником.

Скриншот поста (instagram.com/tarabarova)

На опубликованном снимке радостная новоиспеченная мамочка держит на руках двухмесячного Ивана. К фото певица прикрепила комментарий, в котором рассказала, что у нее выдалась тяжелая неделя, однако ей это было "в кайф", поскольку теперь у нее появился маленький помощник.

"Много съемочных дней, несколько концертов и интервью об альбоме "23:25" – но мне было в кайф, Иван был рядом – помогал маме. И, наконец, у нас есть несколько фото, где мама не в халате", – добавила певица.

В комментариях пользователи написали кучу приятных слов звездной маме и малышу.

"Какой маленький, наверное, на маму похож? И вы такая красивая", "Как это мило", "Вы такая светлая и нежная, счастья вам и малышу", "Ты очень классная. И малыш няшний", "Дети это очень большое счастье. Счастья и здоровья маленькому. А тебе - успехов и побольше песен и клипов", - прокомментировали фото фолловеры..

Скриншот комментариев (instagram.com/tarabarova)

Кстати, украинская исполнительница Светлана Тарабарова, недавно рассказавшая о первых днях своего материнства, не перестает делиться с публикой эмоциями, которые она переживает из-за того, что недавно родила своего первенца.

Напомним, что ранее Тарабарова показала идеальную фигру после родов.

До этого мы писали, что Тарабарова дала совет молодым мамам.

Відео: (video.rbc.ua)