"Это тяжело": Тарабарова поделилась ощущениями от материнства

Видео: Светлана Тарабарова о материнстве (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась своими впечатлениями от материнства. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Быть мамой – это сокровище. Но это тяжело. Это круто, невероятные эмоции. Ты постоянно боишься сделать что-то не так. Но эти глаза, которые улыбаются – это счастье", - сказала она.

В то же время Тарабарова уточнила, что может стать для нее причиной депрессии.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

"Первый концерт после родов был через две недели. Я без музыки просто не могу. Потому что у меня начнется депрессия. К тому же следующий альбом мы выпустили на следующий день, как появился Иван. Он даже называется временем его рождения – 23:25". – подчеркнула она.

При этом, по словам певицы, ей очень нехватает сна.

"Хочется спать постоянно, потому что ночное кормление. Это знают все мамы, немного тяжело. Но это нереальный кайф", - уточнила Тарабарова.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, что ранее Тарабарова показала идеальную фигру после родов.

До этого мы писали, что Тарабарова дала совет молодым мамам.

Відео: (video.rbc.ua)