"Это тяжело": Тарабарова поделилась ощущениями от материнства

Видео: Светлана Тарабарова о материнстве (Youtube-канал/Светская жизнь)
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась своими впечатлениями от материнства. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".
"Быть мамой – это сокровище. Но это тяжело. Это круто, невероятные эмоции. Ты постоянно боишься сделать что-то не так. Но эти глаза, которые улыбаются – это счастье", - сказала она.
В то же время Тарабарова уточнила, что может стать для нее причиной депрессии.
Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)
"Первый концерт после родов был через две недели. Я без музыки просто не могу. Потому что у меня начнется депрессия. К тому же следующий альбом мы выпустили на следующий день, как появился Иван. Он даже называется временем его рождения – 23:25". – подчеркнула она.
При этом, по словам певицы, ей очень нехватает сна.
"Хочется спать постоянно, потому что ночное кормление. Это знают все мамы, немного тяжело. Но это нереальный кайф", - уточнила Тарабарова.
Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)
Напомним, что ранее Тарабарова показала идеальную фигру после родов.
До этого мы писали, что Тарабарова дала совет молодым мамам.
Відео: (video.rbc.ua)