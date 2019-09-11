С ромом и хот-догом: Леся Никитюк оригинально пожаловалась на усталость

Леся Никитюк решила действительно удивить свою многотысячную армию поклонников! Украинская телеведущая кардинально “изменила” своей модной традиции, а именно - едва ли не каждый день показывать “образы дня”. К примеру, недавно Никитюк похвасталась уникальным платьем, которое “#самашила”. Что удивило и восхитило подписчиков Леси.

И вот, после череды ярких образов Никитюк опубликовала забавный пост из магазина на на заправке. К слову, фото было сделано еще вчера вечером. Однако ведущая решила опубликовать его сегодня утром, 11 сентября.

В кадре видим, мягко говоря, уставшую Лесю. Отметим, что на данный момент телеведущая активно снимается в свежих выпусках новой программы “LeМаршрутка”, которая выйдет осенью на “Новом канале”. Команда проекта ездит по всей Украине. И судя по всему, Леся действительно устала.

Уставшая Леся Никитюк на заправке (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк позирует среди торговых рядов. При этом в одной руке она держит бутылку с алкоголем. Скорее всего, ром. В другой - хот-дог.

Одета Леся также “уставше” - простые брюки, блестящий топ, джинсовая куртка. А на плечах - подушка для шеи. Волосы телеведущей растрепаны.

“Раньше я была на диете, не ела мучного и сладкого! Ходила в бассейн, занималась йогой - А Толку??? Полюбят и такой! ...или нет”, - подписала забавный снимок Никитюк.

Леся Никитюк на заправке (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леся поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Вся моя жизнь в одном фото”

“Леся, спасибо за твой сногсшибательный юмор, с ним легче пережить житейский груз”

“Жизнь - боль)”

“Из рубрики: «Вечер одинокой и независимой девушки!»”

“Главное - харизма”

“Лэся, брось каку”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк в "змеином" мини отправилась на завод. Телеведущая посетила Мариуполь с новой программой о путешествиях по Украине.