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"Еще и шьешь?" Леся Никитюк похвасталась стильной обновкой

Lite » Мода 10.09.2019 - 12:31
"Еще и шьешь?" Леся Никитюк похвасталась стильной обновкой
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Свой образ Никитюк дополнила сумочкой из дерева

Леся Никитюк мыслями все еще на отдыхе в Турции. Напомним, что буквально неделю назад украинская телеведущая вернулась обратно в Украину - на съемки новых проектов. А отдыхала Леся в курортном городе Бодрум вместе со своими родными. Кстати, именно во время отдыха Никитюк показала редкое фото с отцом, который вместе с дочкой позировал на пляже на забавном фото.

При этом Никитюк продолжает выкладывать новые фото с отдыха.А также хвастаться стильными образами.

Так, на своей страничке в сети instagram Никитюк показала новый кадр из Турции. На снимке телеведущая позирует в летнем мини-платье насыщенного салатового оттенка. Платье сшито на запах, с объемными рукавами. Как отметила сама Леся, наряд был отшит специально для нее.

Свой яркий летний образ Никитюк дополнила оригинальной сумкой из дерева. Также свой образ она дополнила золотыми украшениями. А вот волосы распущены.

“Ребята, как прошло ваше лето??? Куда летали? У меня 3 проекта и Бодрум. Dress by #самашила”, - пишет Никитюк.

&quot;Еще и шьешь?&quot; Леся Никитюк похвасталась стильной обновкой

Стильная Леся Никитюк в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Конечно же, поклонники Леси поспешили прокомментировать ее новое фото и образ:

  • “Нереально красивая”
  • “Обожаю тебя, ты мой кумир”
  • “Лесюня, Вы самая лучшая, неповторимая. Оставайтесь собой! И просто счастья Вам!”
  • “Бог мой, ты ещё и шьешь!!”
  • “Платье невероятное! Мы с мужем летом летали в Германию”
  • “Классное фото, Леся!) Я думаю, что куда бы мы не летали, после “Орла и Решки” тебя сложно будет удивить)”
  • “Колір сукні, як з грядочки: соковито й свіжо”
  • “Леся, прикольное платье! Цвет отпад”

&quot;Еще и шьешь?&quot; Леся Никитюк похвасталась стильной обновкой

Скриншот коментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк в "змеином" мини отправилась на завод. Телеведущая посетила Мариуполь с новой программой о путешествиях по Украине.

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