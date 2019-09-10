"Еще и шьешь?" Леся Никитюк похвасталась стильной обновкой

Свой образ Никитюк дополнила сумочкой из дерева
Леся Никитюк мыслями все еще на отдыхе в Турции. Напомним, что буквально неделю назад украинская телеведущая вернулась обратно в Украину - на съемки новых проектов. А отдыхала Леся в курортном городе Бодрум вместе со своими родными. Кстати, именно во время отдыха Никитюк показала редкое фото с отцом, который вместе с дочкой позировал на пляже на забавном фото.
При этом Никитюк продолжает выкладывать новые фото с отдыха.А также хвастаться стильными образами.
Так, на своей страничке в сети instagram Никитюк показала новый кадр из Турции. На снимке телеведущая позирует в летнем мини-платье насыщенного салатового оттенка. Платье сшито на запах, с объемными рукавами. Как отметила сама Леся, наряд был отшит специально для нее.
Свой яркий летний образ Никитюк дополнила оригинальной сумкой из дерева. Также свой образ она дополнила золотыми украшениями. А вот волосы распущены.
“Ребята, как прошло ваше лето??? Куда летали? У меня 3 проекта и Бодрум. Dress by #самашила”, - пишет Никитюк.
Стильная Леся Никитюк в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Конечно же, поклонники Леси поспешили прокомментировать ее новое фото и образ:
Скриншот коментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, ранее Леся Никитюк в "змеином" мини отправилась на завод. Телеведущая посетила Мариуполь с новой программой о путешествиях по Украине.