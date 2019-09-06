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Спортивная крошка: Леся Никитюк покоряет фигурой в экстремально облегающем комбинезоне

Lite » Мода 06.09.2019 - 11:26
Спортивная крошка: Леся Никитюк покоряет фигурой в экстремально облегающем комбинезоне
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк решила показать поклонниками детали стильного образа

Леся Никитюк не перестает удивлять поклонников своими яркими образами. Отметим, что совсем недавно украинская телеведущая вернулась с отдыха из Турции. Кстати, на отдых Леся отправилась всей семьей - с родителями, племянниками и т.д. Набравшись сил, Никитюк вернулась в Украину, где сразу же приступила к съемкам нового проекта - передача о путешествиях “LeМаршрутка”. На данный момент Леся с командой программы находится в Мариуполе.

Конечно же, для съемок нового выпуска Никитюк и новый образ подобрала. Так, телеведущая выбрала очень трендовым лук этого созона.

На своей страничке в сети instagram телеведущая опубликовала парочку фото. На Лесе - комбинезон максимально телесного оттенка, украшенный различными надписями и логотипами. Также образ довершает мини-юбка с питоновым принтом. Напомним, что анималистичный принт - тренд 2019 года. На ножках - черные ботинки.

При этом на одном из фото Никитюк позирует только в одном комбинезоне, который экстремально облегает фигуру. Сложно не отметить, что у телеведущей действительно очень подтянутая спортивная фигура.

Спортивная крошка: Леся Никитюк покоряет фигурой в экстремально облегающем комбинезоне

Спортивная крошка: Леся Никитюк покоряет фигурой в экстремально облегающем комбинезоне

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также уже традиционно для себя, Никитюк опубликовала очень короткое видео - “This is my look of the day” (“Это мой образ дня”). Видео Леся записала в лифте, снимая свое отражение в зеркале.

Напомним, ранее фигуристая Леся Никитюк покорила семейным кадром. Фото было сделано во время отдыха в Одессе. При этом в кадре с Лесей позирует также и ее папа. Забавно, что мужчина позирует боком.

А до этого Никитюк вызвала фурор в сети фото в "голом" купальнике. Телеведущая примерила трендовый белоснежный купальник на завязках.

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