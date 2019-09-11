З ромом і хот-догом: Леся Нікітюк оригінально поскаржилася на втому

Леся Нікітюк вирішила дійсно здивувати свою багатотисячну армію шанувальників! Українська телеведуча кардинально "змінила" свою модну традицію, а саме - чи не щодня показувати "образи дня". Приміром, нещодавно Нікітюк похвалилася унікальною сукнею, яку "#самашила". Що здивувало і захопило підписників Лесі.

І ось, після низки яскравих образів Нікітюк опублікувала кумедний пост з магазину на заправці. До речі, фото було зроблено ще вчора ввечері. Однак ведуча вирішила опублікувати його сьогодні вранці, 11 вересня.

В кадрі бачимо, м'яко кажучи, втомлену Лесю. Відзначимо, що на даний момент телеведуча активно знімається у свіжих випусках нової програми "LeМаршрутка", яка вийде восени на "Новому каналі". Команда проекту їздить по всій Україні. І судячи з усього, Леся дійсно втомилася.

Втомлена Леся Нікітюк на заправці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк позує серед торгових рядів. При цьому в одній руці вона тримає пляшку з алкоголем. Швидше за все, ром. В іншій - хот-дог.

Одягнена Леся також "втомлено" - прості штани, блискучий топ, джинсова куртка. А на плечах - подушка для шиї. Волосся телеведучої розпатлане.

“Раніше я була на дієті, не їла мучного і солодкого! Ходила в басейн, займалася йогою - А Толку??? Полюблять і такою! ...чи ні", - підписала кумедний знімок Нікітюк.

Леся Нікітюк на заправці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леся поспішили прокоментувати її нове фото:

"Все моє життя в одному фото"

"Леся, дякую за твій неперевершений гумор, з ним легше пережити життєвий вантаж"

"Життя - біль)"

"З рубрики: "Вечір самотньою і незалежної дівчини!""

"Головне - харизма"

"Леся, кинь каку"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод. Телеведуча відвідала Маріуполь з новою програмою про подорожі по Україні.