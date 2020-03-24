Романтика на карантине: Джиджи Хадид показала редкие кадры со своим возлюбленным

Джиджи Хадид, которая не так часто делится с подписчиками личными кадрами (в основном контент на ее странице состоит из рабочих проектов), решила нарушить традиции. Она, как и большинство людей, заскучала на карантине. И поскольку новых фото пока что сделать негде, то она обратилась к памяти телефона, где хранится множество интересного.

Так, 24-летняя красавица продемонстрировала фото из детства, где позирует с младшей сестрой Беллой. Также в галерею попали снимки из салона, где девушка делает «золотую» маску для кожи. Есть здесь и лошади – давняя страсть красавицы. Любимые украшения, пейзажи, дом матери…

Девушка показала массу необычных кадров (фото: instagram.com/gigihadid)

Но самый главный «сюрприз» для поклонников от Джиджи – фото с возлюбленным Зейном Маликом. На фото парочка обнимается и целуется на фоне рождественской елки. Тем самым Джиджи, наконец, дала понять, что у них в отношениях царит полная гармония. Выглядят оба счастливыми и довольными. И, безусловно, стильными.

Джиджи и Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

Девушка одета в укороченный свитер бордового оттенка и голубые джинсы. Сверху она накинула объемный пиджак. Образ дополнили волосы, уложенные в гладкую укладку, и яркий макияж с розовыми тенями. Зейн примерил спортивный серый костюм с красными полосами.

Напомним, пара на протяжении нескольких лет сходилась и расходилась. Так, влюбленные начали отношения в конце 2015-го. Как утверждают источники, приближенные к паре, Зейн даже сделал возлюбленной предложение, но до брака дело не дошло. В марте 2018-го года Джиджи и Зейн расстались, а в мае их опять стали видеть вместе. А в конце 2018-го влюбленные объявили об окончательном разрыве. Который, впрочем, оказался не окончательным. В январе 2020-го пара вновь «засветилась» вместе – влюбленные отправились на празднование дня рождения Малика, которому 11 января исполнилось 27 лет.