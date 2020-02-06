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Нескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офиса

Lite » Мода 06.02.2020 - 20:31
Нескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офиса
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель снялась для британского Vogue

Джиджи Хадид – не только одна из самых популярных моделей современности, но и настоящая икона стиля. Девушка относится к тому типу личностей, которые отлично смотрятся в любом наряде. А потому глянцевые журналы приглашают ее на самые разнообразные съемки. В этот раз юная красотка приняла участие в фотосессии для мартовского номера British Vogue. Акцент – на классических образах, разбавленных оригинальными деталями и непривычными вещами для рабочих будней. Настоящее вдохновение для всех, кто устал от строгого однообразия! Учимся, как "обойти" строгие офисные правила.

Нескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офисаДжиджи обожает костюмы (фото: instagram.com/gigihadid)

Классическая рубашка + джинсы

Казалось бы, офис – не место для денима. Но если взять джинсы классического кроя с высокой посадкой, в меру широкие и без "кричащих" деталей и дополнить их классической рубашкой, то почему бы и нет? Получится стильно и сдержанно, как того и требует рабочая обстановка. К слову, Джиджи Хадид демонстрирует ультрамодные расцветки брюк: "турецкий огурец" и варенки. А вот рубашки ей подобрали неброских тонов: белую, бледно-голубую и в мелкую полоску. Крупные серьги с камнями и заколка в тон всему образу добавят ему "нарядную" нотку.

Нескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офиса

Нескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офисаНескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офисаОфисную классику можно разбавить (фото: instagram.com/gigihadid)

Костюм + необычная обувь

Брючный костюм оверсайз – просто находка, когда нужно отправляться на деловую встречу, а так хочется выглядеть стильно и женственно. Они отлично смотрятся практически на любой фигуре и легко сочетаются с различными аксессуарами. Джиджи для съемки выбрали универсальные варианты: черный и бежевый костюмы. А чтобы сделать образ нескучным, дополнили их "неподходящей обувью": красными кроссовками и босоножками-вьетнамками.

Нескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офисаНескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офисаМодель учит экспериментировать (фото: instagram.com/gigihadid)

Пиджак + шорты

Вариант для тех, кто любит эксперименты и не хочет упускать возможности демонстрировать свои стройные ноги. Вместо юбки к пиджаку можно подобрать трендовые шорты в "баскетбольном" стиле. Они отлично смотрятся со строгим "верхом" и белым топом. А завершить классический со спортивными элементами образ можно высокими носками и утонченными сабо с камнями.

Нескучные будни: Джиджи Хадид показала 3 оригинальных образа для офисаШорты отлично смотрятся с пиджаком (фото: instagram.com/gigihadid)

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