В кутюрных нарядах на голое тело: Джиджи Хадид блистает в роскошной съемке для Harper's BAZAAR

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель украсила новую обложку

Джиджи Хадид стала cover-girl апрельской обложки американского Harper's BAZAAR. Для фотосессии популярная модель примерила наряды из кутюрных коллекций лучших мировых брендов. По сложившейся традиции всех глянцев, журнал снял несколько обложек. На первой 24-летняя красавица предстала в пышном черно-белом платье и необычном головном уборе в виде чалмы с бантом. На второй – в черном платье на бретельках в бельевом стиле, а также невесомой фате. Образ для третьей составили белое короткое платье и черные колготки...

Джиджи на новой обложке (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

На других фото старшую из сестер Хадид можно увидеть в нарядах более откровенных: полупрозрачных платье и блузе, коротких платьях, демонстрирующих ее длинные ноги. Впрочем, есть в роскошной съемке кадры и в достаточно закрытых костюмах.

Модель порадовала поклонников новой работой (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Интервью в этот раз было построено оригинальным образом: Джиджи отвечала на вопросы других звезд и по совместительству ее друзей, включая Тейлор Свифт и Блейк Лайвли. «Чтобы пролить свет на эту неделю, мы представляем нашу звезду с обложки в апреле 2020 года – Джиджи Хадид! Модель отвечает на вопросы восьми знаменитых друзей о страхе, неудаче и ее одержимости астрологией…», – так представили новый журнал в сети.

Съемка старшей Хадид вышла стильной и соблазнительной (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

«Со временем я осознала, что чувствую себя наиболее свободно, когда выражаюсь, будь то через действие, письмо или высказывание. Честность всегда приводит к чему-то хорошему, даже если для этого требуется трудный или неловкий момент или разговор. Вы никогда не ошибетесь, рассказав кому-то о своих чувствах и сказав правду. И ты всегда чему-то учишься из этого», – откровенничает модель.

Джиджи Хадид примерила разные образы (фото: instagram.com/gigihadid)

Также она призналась, что обожает проводить время на ферме. «Ферма на самом деле заставила меня вспомнить и вернуть к жизни мои простые удовольствия. Я вновь стала наполнять свои выходные дни мелочами, которые делают меня счастливой: искусством, садоводством, йогой, приготовлением пищи, пребыванием на улице и времяпровождением с любимыми людьми и животными…Не беспокоясь о таких вещах, как то, что я одеваю или как выглядят мои волосы… Находясь вдали от города и общественной точки зрения, я снова чувствую себя ребенком, и эта свобода для меня действительно целебная».

Глянец представил несколько обложек (фото: instagram.com/gigihadid)

На своей странице модель d Instagram поспешила рассказать о новой работе, не упустив шанс высказать свою благодарность всем создателям съемки. «Это весьма странно – писать о новой работе сейчас, но похоже, что пришло время поделиться благодарностью. @glendabailey, спасибо за все прекрасные моменты @harpersbazaarus, которыми вы благословили мою жизнь. Для меня большая честь быть на вашей последней обложке – мы любим вас и желаем вам всего наилучшего в новых приключениях жизни!!!

Моим удивительным друзьям @serenawilliams @taylorswift @kendalljenner @virgilabloh @jimmyfallon @antoni @blakelively @spaceykacey СПАСИБО за то, что вы нашли время задавать вопросы, на которые так приятно отвечать. Любовь [и мытье рук] заставляют мир вращаться. Работайте из дома, берегите ваших друзей. Берегите себя».