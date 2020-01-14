Снова вместе: Джиджи Хадид и Зейн Малик возобновили отношения после года перерыва

Зейн Малик и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

перерыва Модель и ее парень больше не скрывают чувств

Джиджи Хадид – одна из самых популярных моделей, которая подписывает все новые выгодные контракты и снимается для самых известных глянцевых журналов. А вот в личной жизни 24-летней красавицы все не так гладко. Публике известно лишь о нескольких ее романах. Первый – с певцом Коди Симпсоном, который продлился около года. После расставания Джиджи короткое время встречалась с певцом Джо Джонасом. А затем завязала отношения с Зейном Маликом, бывшим участником группы One Direction, теперь известным как сольный исполнитель Zayn. Но и этим парнем поладить оказалось не так просто.

Джиджи и Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

На протяжении нескольких лет пара то сходилась, то расходилась. Так, влюбленные начали отношения в конце 2015-го. По слухам, спустя два года певец сделал возлюбленной предложение, но до брака дело не дошло. В марте 2018-го года Джиджи и Зейн расстались. Правда, лишь на пару месяцев – в мае их опять стали видеть вместе. А в конце 2018-го влюбленные объявили об окончательном разрыве. Как признавалась старшая Хадид в интервью, причиной тому была чрезмерная занятость обоих, ведь отношения требуют много времени и сил. Еще один важный нюанс – Зейну потребовалось время и уединение, чтобы разобраться в себе.

Пара снова сошлась (фото: instagram.com/gigihadid)

И вот – радостная новость. Влюбленные снова вместе! Пару застали вместе во время празднования дня рождения Зейна, которому 11 января исполнилось 27 лет. На ужин в итальянский ресторан также отправились младшая сестра Джиджи – Белла, а также певица Дуа Липа, которая в отношениях с Анваром, братом знаменитых моделей.

Влюбленные снова счастливы (фото: instagram.com/gigihadid)

На фото, сделанных папарацци, Джиджи и Зейн выглядели такими счастливыми и довольными друг другом, что у поклонников по всему миру не осталось сомнений – они снова вместе. Джиджи и Зейн шли отдельно от всей компании, при этом всю дорогу модель держала своего любимого за руку, а он ее приобнимал. Что ж, будем надеяться, в этот раз пара воссоединилась надолго. Сами влюбленные пока комментариев не давали.