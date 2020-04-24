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Романтичная красотка: Катя Осадчая оголила ножки в платье с пикантным разрезом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.04.2020 - 10:48
Романтичная красотка: Катя Осадчая оголила ножки в платье с пикантным разрезом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Украинская телеведущая восхищает красотой!

Катя Осадчая и Юрий Горбунов — одни из украинских селебритис, кто наиболее ответственно подошел к вопросу самоизоляции на период карантина. Звездная пара телеведущих находится дома с 3-летним сыном Ваней, которого развлекают, как могут. Крайне редко Осадчая появляется в студии “1+1”, чтобы записать новые выпуски программы “Светская жизнь”. При этом телеведущая всегда подчеркивает, что студия тщательно дезинфицируется, а вся команда носит маски. Но для того, чтобы поклонники совсем не забыли о своих любимчиках, Осадчая и Горбунов регулярно выходят в прямые instagram-эфры.

Так, телеведущие уже интригуют необычным эфиром суперфинала шоу Голос страны-10. Отметим, что заключительный эфир 10-го сезона должен состояться 26 апреля. Однако он как раз совпал на период карантина. Но организаторы проекта успокаивают — эфир состоится и будет он высокотехнологичным!

К примеру, сегодня, 24 апреля, Юрий Горбунов заинтриговал подробностями.

“Сьогодні у прямому ефірі в скайпі (з дому) разом з “Сніданок з 1+1” поговорили про суперфінал “Голосу”, який відбудеться вже цієї неділі, 26 квітня о 21.00. Це буде надзвичайно технологічний ефір, ефір нової епохи! Ви будете вражені!” — пишет Горбунов. Отметим, что ведущими талант-шоу являются именно Горбунов и Осадчая.

Отдельного внимания заслуживает и сегодняшний прямой рабочий эфир. Для которого Катя Осадчая подготовилась основательно. Телеведущая показала детали своего роскошного и очень романтического образа.

Романтичная красотка: Катя Осадчая оголила ножки в платье с пикантным разрезом

Фото: instagram.com/kosadcha

Так, для выхода в прямой эфир Осадчая выбрала платье от французского дома моды Chloé. Платье цвета слоновой кости имеет длинные объемные рукава в рубашечном стиле, а также романтичный бантик-галстук. Кроме того, платье также декорировано разрезом, оголяя ножки телеведущей. Волосы Катя распустила и присобрала их заколками по бокам. А вот от насыщенного макияжа решила отказаться, сделав легкий мейкап глаз. В целом получился очень женственный образ.

“Коли ранок на карантині, а ти вже нарядний”, — подписала один из снимков Осадчая. Ведущая также отметила, что проснулась сегодня в 8 утра.

Романтичная красотка: Катя Осадчая оголила ножки в платье с пикантным разрезом

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Горбунов также опубликовал общее фото с супругой. Телеведущий для прямого эфира выбрал светлую рубашку и серые брюки.

Подписчики Горбунова восхищались красотой и гармоничностью звездной пары.

  • “Катенька, какая вы красотка!”
  • “Які ж ви круті та гарні”
  • “Какие вы классные”

Романтичная красотка: Катя Осадчая оголила ножки в платье с пикантным разрезом

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась секретами ухода, рецептами красоты и правилами питания.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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