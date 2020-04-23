Весенняя леди: Катя Осадчая покорила яркими кадрами в розовом жакете и шляпке

Телеведущая устроила модную онлайн-фотосессию во дворе своего дома
Во время карантина у многих звезд появилось время для новых фотосессий - но ведь самоизоляция! Однако выход найден - многие фотографы сейчас предлагают услугу онлайн-фотосъемки, когда они управляют процессом и делают снимки удаленно с помощью интернета. Так, Вера Брежнева похвасталась волнующими изгибами в пикантной домашней съемке, а вот Катя Осадчая решила устроить стильный фотосет во дворе своего загородного дома, где как раз все цветет и зеленеет.
Яркими кадрами телеведущая поделилась в своем Instagram, восхищая трендовым луком. Катя позировала у кирпичной стены в ярко-розовом жакете, белой футболке с принтом и надписью Stay home и голубых джинсах. Завершают образ элегантная серая шляпка и жемчужное ожерелье, а также яркий макияж.
Осадчая с фотографом сделали множество кадров, которые она оформила в эффектный фотоколлаж.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Также звезда показала несколько черно-белых фото, на которых она запечатлена в теплом кардигане на фоне своего дома.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Нехай цей день буде радісним! Будьте здоровими і не падаємо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими. Ще кілька світлин з нашої з @kate_kondratieva фотосесії онлайн", - поделилась Катя.
Поклонникам стильный образ Осадчей пришелся по душе и они окрестили ведущую "весенней леди" в комментариях.
Скриншот комментариеа (instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась секретами ухода, рецептами красоты и правилами питания.