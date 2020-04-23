Весенняя леди: Катя Осадчая покорила яркими кадрами в розовом жакете и шляпке

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая устроила модную онлайн-фотосессию во дворе своего дома

Во время карантина у многих звезд появилось время для новых фотосессий - но ведь самоизоляция! Однако выход найден - многие фотографы сейчас предлагают услугу онлайн-фотосъемки, когда они управляют процессом и делают снимки удаленно с помощью интернета. Так, Вера Брежнева похвасталась волнующими изгибами в пикантной домашней съемке, а вот Катя Осадчая решила устроить стильный фотосет во дворе своего загородного дома, где как раз все цветет и зеленеет.

Яркими кадрами телеведущая поделилась в своем Instagram, восхищая трендовым луком. Катя позировала у кирпичной стены в ярко-розовом жакете, белой футболке с принтом и надписью Stay home и голубых джинсах. Завершают образ элегантная серая шляпка и жемчужное ожерелье, а также яркий макияж.

Осадчая с фотографом сделали множество кадров, которые она оформила в эффектный фотоколлаж.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также звезда показала несколько черно-белых фото, на которых она запечатлена в теплом кардигане на фоне своего дома.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Нехай цей день буде радісним! Будьте здоровими і не падаємо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими. Ще кілька світлин з нашої з @kate_kondratieva фотосесії онлайн", - поделилась Катя.

Поклонникам стильный образ Осадчей пришелся по душе и они окрестили ведущую "весенней леди" в комментариях.

Весняна леді

Клаааас

Чудова фотосесія

Гарнюня!

Дуже класно

Улыбаюсь, глядя на ваши фото

Шикарний образ

Красотка

Вы очень красивы, Екатерина

Яка гарна

Цвет пиджака вкусный очень! Классные фото

Обожнюю ці капелюшки

Катруся, ти прекрасна!

Скриншот комментариеа (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась секретами ухода, рецептами красоты и правилами питания.