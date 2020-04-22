Катя Осадчая поделилась секретами ухода, рецептами красоты и правилами питания

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая поделилась рецептами цветущего вида

Катя Осадчая на карантине освоила новый для себя вид физической активности, а заодно и духовную практику – она начала заниматься йогой. Ведущую вдохновил ее супруг Юрий Горбунов, который даже приобщил сына Ивана к тренировкам. Теледиву часто спрашивают о ее рационе, секретах по уходу за кожей и прочих тонкостях, которые помогают ей оставаться стройной и хорошо, свежо выглядеть всегда. Катя решила устроить прямой эфир в instagram и ответить на все вопросы читательниц.

Теледива призналась, что сейчас занимается по Интернету и самостоятельно ищет видео нужной тренировки.

"Я три раза в неделю занимаюсь йогой. Начала бегать и ежедневно делаю небольшую разминку. Саму себя заставлять сложно, но я нахожу упражнения в интернете. Не могу сама заниматься долго, поэтому выбираю короткие тренировки. Например, упражнения для пресса", - призналась Катя.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Она рассказала об особенностях питания и своих гастрономических пристрастиях. Например, ведущая старается придерживаться правильного питания. Но на праздники, может себе позволить лишнего.

"Я ем три раза в день плюс небольшие перекусы, но стараюсь их избегать. Избегаю нездоровой пищи. Я ем хлеб – это то, без чего я не представляю свою жизнь. Овощи у меня сезонные. Например, сейчас появилась молодая капуста. Стараюсь есть салаты, картофель, но делать это до обеда, фрукты тоже не едим ночь (после трех их лучше не употреблять – в них есть сахар). Сейчас, например, это цитрусовые", - подробно рассказала она.

Теледива придерживается принципов раздельного питания. Например, не ест кашу с мясом. Катя готовит дома сама, ее коронное блюдо – суши.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Недавно сделала суши. Это все же сырая рыба. Поэтому я стараюсь их делать самостоятельно. Главное – ингредиенты и правильно приготовленный рис", - поделилась она тонкостями.

Также Катя рассказала об особенностях своего ухода за кожей. Ведущая ежедневно делает маски для рук, а на карантине стала больше времени уделять лицу.

"Можно делать маски: как любимые, так и те, которые есть под рукой. У меня в холодильнике были маски, на которые не было времени. Сейчас использую одну - утром, другую – вечером. Обязательно увлажнение. Сейчас у меня есть время на витаминные масла. Тоесть, витамин С - внутрь, витамин С – на кожу. Он улучшает цвет лица. Также ежедневно делаю маски для рук из разного крема. Просото большое количество крема на руки и текстильные перчатки, немного посидеть. Это прекрасно увлажняет кожу", - рассказала рецепт по уходу за собой звезда.

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