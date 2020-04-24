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Романтична красуня: Катя Осадча оголила ніжки в сукні з пікантним розрізом

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 10:48
Романтична красуня: Катя Осадча оголила ніжки в сукні з пікантним розрізом
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Українська телеведуча захоплює красою!

Катя Осадча та Юрій Горбунов — одні з українських селебрітіс, хто найбільш відповідально підійшов до питання самоізоляції на період карантину. Зіркова пара телеведучих перебуває вдома з 3-річним сином Іваном, якого розважають, як можуть. Вкрай рідко Осадча з'являється в студії "1+1", щоб записати нові випуски програми "Світське життя". При цьому телеведуча завжди підкреслює, що студія ретельно дезінфікується, а вся команда носить маски. Але для того, щоб шанувальники зовсім не забули про своїх улюбленців, Осадча та Горбунов регулярно виходять в прямі instagram-ефри.

Так, телеведучі вже інтригують незвичайним ефіром суперфіналу шоу Голос країни-10. Зазначимо, що заключний ефір 10-го сезону має відбутися 26 квітня. Однак він якраз припав на період карантину. Але організатори проекту заспокоюють — ефір відбудеться і буде він високотехнологічним!

До прикладу, сьогодні, 24 квітня, Юрій Горбунов заінтригував подробицями.

"Сьогодні у прямому ефірі в скайпі (з дому) разом з “Сніданок з 1+1” поговорили про суперфінал “Голосу”, який відбудеться вже цієї неділі, 26 квітня о 21.00. Це буде надзвичайно технологічний ефір, ефір нової епохи! Ви будете вражені!" — пише Горбунов. Зазначимо, що ведучими талант-шоу є саме Горбунов та Осадча.

Окремої уваги заслуговує і сьогоднішній прямий робочий ефір. Для якого Катя Осадча підготувалася грунтовно. Телеведуча показала деталі свого розкішного і дуже романтичного образу.

Романтична красуня: Катя Осадча оголила ніжки в сукні з пікантним розрізом

Фото: instagram.com/kosadcha

Так, для виходу в прямий ефір Осадча вибрала сукню від французького будинку моди Chloé. Сукня кольору слонової кістки має довгі об'ємні рукави в рубашечном стилі, а також романтичний бантик-краватка. Крім того, плаття також декороване розрізом, оголюючи ніжки телеведучої. Волосся Катя розпустила і зібрала його шпильками з боків. А ось від насиченого макіяжу вирішила відмовитися, зробивши легкий макіяж очей. В цілому вийшов дуже жіночний образ.

"Коли ранок на карантині, а ти вже нарядний", — підписала один зі знімків Осадча. Ведуча також зазначила, що прокинулася сьогодні о 8 ранку.

Романтична красуня: Катя Осадча оголила ніжки в сукні з пікантним розрізом

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Горбунов також опублікував загальне фото з дружиною. Телеведучий для прямого ефіру вибрав світлу сорочку та сірі штани.

Передплатники Горбунова захоплювалися красою і гармонійністю зіркової пари.

  • "Катрусю, яка ви красуня!"
  • "Які ж ви круті та гарні"
  • "Які ви класні"

Романтична красуня: Катя Осадча оголила ніжки в сукні з пікантним розрізом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Катя Осадча поділилася секретами догляду, рецептами краси і правилами харчування.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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