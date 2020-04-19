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Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.04.2020 - 21:24
Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая тщательно подготовилась к Пасхе

Катя Осадчая подготовилась к празднованию Пасхи. Она вместе со своим мужем и сыночком Иваном находится на самоизоляции в загородном доме. Вместе семья проводит большую часть времени. Недавно она похвасталась своими кулинарными шедеврами, а сегодня, 19 апреля, рассказала, как отмечает Пасху.

По словам Осадчей, Пасха в их семье – это особый праздник, когда вся семья ест паски на протяжении всего дня. При этом обычно за праздничным столом собирается много людей, но в этом году из-за карантина все по-другому.

"Пасха в нашей семье особый праздник, когда семья вместе, когда паска на завтрак обед и ужин, когда стол большой и за ним много близких и родных. В этом году скорбим, что не можем поехать с корзинами к родителям и друзьям, но дистанционно приветствуем всех и надеемся на скорейшие встречи. Но даже дома праздник, это повод нарядиться, особенно, когда во дворе магнолии точно такие же, как на платье", - написала Осадчая на своей странице в Instagram.

Великдень в нашій родині особливе свято, коли родина разом, коли паска на сніданок обід і вечерю :) коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. Цьго року сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на скоріші зустрічі. Але навіть вдома свято, це привід нарядитися :) особливо, коли у дворі магнолії точнісінько такі самі, як на сукні @yuliya_magdych :)

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Пользователи сети также прокомментировали ее пост.

  • Какая красота;
  • С такой корзиной вкусностей можно на целый год насвятить, а в целом очень теплые весенние фото;
  • Катя, вы супер. Так стильно, роскошно и празднично;
  • Очень хорошо и нежно;
  • Очаровательна;
  • Христос Воскрес! Как хорошо у вас цветут магнолии;
  • Нежная, цветущая, естественная красота;
  • Такая нежная;
  • Какая же вы красавица. С Пасхой! Добра, счастья и всего наилучшего;
  • Ты шикарная в этом платье.

Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях

Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях

Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях

Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях

Скриншоты с Instagram

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