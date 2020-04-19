Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая тщательно подготовилась к Пасхе

Катя Осадчая подготовилась к празднованию Пасхи. Она вместе со своим мужем и сыночком Иваном находится на самоизоляции в загородном доме. Вместе семья проводит большую часть времени. Недавно она похвасталась своими кулинарными шедеврами, а сегодня, 19 апреля, рассказала, как отмечает Пасху.

По словам Осадчей, Пасха в их семье – это особый праздник, когда вся семья ест паски на протяжении всего дня. При этом обычно за праздничным столом собирается много людей, но в этом году из-за карантина все по-другому.

"Пасха в нашей семье особый праздник, когда семья вместе, когда паска на завтрак обед и ужин, когда стол большой и за ним много близких и родных. В этом году скорбим, что не можем поехать с корзинами к родителям и друзьям, но дистанционно приветствуем всех и надеемся на скорейшие встречи. Но даже дома праздник, это повод нарядиться, особенно, когда во дворе магнолии точно такие же, как на платье", - написала Осадчая на своей странице в Instagram.

Пользователи сети также прокомментировали ее пост.

Какая красота;

С такой корзиной вкусностей можно на целый год насвятить, а в целом очень теплые весенние фото;

Катя, вы супер. Так стильно, роскошно и празднично;

Очень хорошо и нежно;

Очаровательна;

Христос Воскрес! Как хорошо у вас цветут магнолии;

Нежная, цветущая, естественная красота;

Такая нежная;

Какая же вы красавица. С Пасхой! Добра, счастья и всего наилучшего;

Ты шикарная в этом платье.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Осадчая и Горбунов растрогали домашними играми с сыночком Ваней.