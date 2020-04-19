Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях

Ведущая тщательно подготовилась к Пасхе
Катя Осадчая подготовилась к празднованию Пасхи. Она вместе со своим мужем и сыночком Иваном находится на самоизоляции в загородном доме. Вместе семья проводит большую часть времени. Недавно она похвасталась своими кулинарными шедеврами, а сегодня, 19 апреля, рассказала, как отмечает Пасху.
По словам Осадчей, Пасха в их семье – это особый праздник, когда вся семья ест паски на протяжении всего дня. При этом обычно за праздничным столом собирается много людей, но в этом году из-за карантина все по-другому.
"Пасха в нашей семье особый праздник, когда семья вместе, когда паска на завтрак обед и ужин, когда стол большой и за ним много близких и родных. В этом году скорбим, что не можем поехать с корзинами к родителям и друзьям, но дистанционно приветствуем всех и надеемся на скорейшие встречи. Но даже дома праздник, это повод нарядиться, особенно, когда во дворе магнолии точно такие же, как на платье", - написала Осадчая на своей странице в Instagram.
Великдень в нашій родині особливе свято, коли родина разом, коли паска на сніданок обід і вечерю :) коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. Цьго року сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на скоріші зустрічі. Але навіть вдома свято, це привід нарядитися :) особливо, коли у дворі магнолії точнісінько такі самі, як на сукні @yuliya_magdych :)
Пользователи сети также прокомментировали ее пост.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Осадчая и Горбунов растрогали домашними играми с сыночком Ваней.