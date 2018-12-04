Римские каникулы: Катя Осадчая в эко-шубе прогулялась по Ватикану (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Даже во время отдыха Осадчая не изменяет чувству стиля

Катя Осадчая продолжает баловать своих подписчиков очень яркими и душевными снимками с поездки в Рим, куда телеведущая отправилась вместе со своим мужем Юрием Горбуновым. Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала целую серию фото с прогулки по Ватикану (город-государство в Италии на территории Рима).

Сама же ведущая отметила, что "в Ватикане уже готовы к Рождеству, хотя по погоде этого не скажешь".

К примеру, на одном из снимков Осадчая позирует на фоне крупнейшей исторической христианской церкви в мире — собор Святого Петра, который, кстати, считается самым крупным сооружением Ватикана. При этом на центральной площади перед собором уже установили новогоднюю елку.

Катя Осадчая на фоне собора Святого Павла в Ватикане (фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая "Світського життя", прогулялась по территории ватиканской Пинакотеки (помещение для хранения живописи), основанной в XVIII веке Папой Пием VI. Сегодня в этой картинной галерее из 18 залов можно увидеть более 400 картин, написанных с XII по XIX века.

Осадчая на фоне Пинакотеки в Ватикане (фото: instagram.com/kosadcha)

Интересен также стильный образ 35-летней Осадчей, в котором она устроила себе "Римские каникулы".

Так, Осадчая выбрала ультратрендовую в этом сезоне шубку из искусственного меха розового цвета. Отметим, ранее LITE писал, что выбрать из верхней одежды и быть в тренде зимой 2018-19. Эко-шуба — один из безоговорочных трендов.

Также свой look Катя Осадчая дополнила спортивными брюками с лацканами, сиреневой фактурной кофточкой и белыми кедами с декоративными пряжками.

Стильная Катя Осадчая в Ватикане (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей пришли в восторг от ее новых ярких снимков, многие отметили, что фото получились "душевными".

"Ой, як гарно, тепло", — отмечает npirozhok.

"З першого погляду подумала, що Львів", — улыбается pankevycholga.

"Катенько, скільки вам років? Бо виглядаєте на 20", — пишет zelenska_olya.

"Красота, стиль, естественность, вы прекрасны", — подчеркивает natalia_franzen.

"Катенька, вы прекрасны", — восхищается musinazaituna.

"Катя, как лучик солнца посреди этой туманной погоды", — пишет volvis_style.

Римские каникулы Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

Напомним, ранее LITE писал, в каком цвете встречать новый 2019 год Желтой Свиньи, чтобы привлечь деньги и удачу.

Также обратите внимание, как подойти к выбору макияжа для новогодней вечеринки.

Звездная пара Осадчая-Горбунов (видео: РБК-Украина)